Глава SINDSPORT: "спортсмен" – есть такая профессия

С момента обретения Молдовой независимости профессиональные спортсмены республики лишены надлежащей поддержки и защиты, считают в спортивной профсоюзной организации SINDSPORT. И намерены менять сложившийся статус-кво.

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. В Кишиневе прошло заседание исполкома Федерации профсоюзов работников сферы физической культуры, спорта и туризма SINDSPORT. Основной темой мероприятия было вступление организации в Национальную конфедерацию профсоюзов Молдовы (НКПМ).

Примечательно, что в течение почти 30 лет, с момента обретения республикой независимости, в стране не существовало структуры, способной защищать интересы профессиональных атлетов – как действующих, так и уже оставивших большой спорт.

Всерьез о создании такого рода организации в Молдове задумались чуть больше года назад, заинтересовавшись опытом весьма успешной работы профсоюзной организации Общероссийского союза спортсменов и работников спортивных сооружений "ПРОФСПОТ РФ". В феврале 2020-го молдавская Конфедерация профсоюзов подписала с российской структурой договор о сотрудничестве, а уже в сентябре минувшего года в республике был учрежден собственный спортивный профсоюз, ныне объединяющий больше тысячи человек - SINDSPORT. Его возглавил Владимир Кулибаба, зампредседателя "ПРОФСПОРТа".

"Ровно год назад состоялась наша с вами первая встреча, которая в итоге позволила объединить 28 спортивных федераций Молдовы в одну сплоченную организацию. А единство в мире спорта всегда становится залогом побед, мы это знаем не понаслышке. Перед нами сейчас много задач, которые предстоит реализовать", – сказал Кулибаба на заседании исполкома SINDSPORT в пятницу.

Планы у молдавского профсоюза спортсменов и впрямь масштабные. SINDSPORT намеревается и поднять результаты республики в спорте высших достижений, и реализовать национальную программу "Здоровая нация", несущую физическую культуру "в каждый дом, каждую семью", и нарастить в стране спортивную инфраструктуру.

А кроме того, вернуть в страну современные методики подготовки и обучения спортивных инструкторов, педагогов, тренеров.

Плюс спортивный туризм – "на земле, на воде и в воздухе".

"За 30 лет независимости в Молдове для национального спорта было сделано катастрофически мало, как будто в республики и вовсе не существует такой профессии "спортсмен" – говорит вице-председатель SINDSPORT Игорь Шорин. – А между тем это полноценная и очень трудная работа. А еще, в реалиях нынешней Молдовы, неблагодарная...".

Ну а одним из шагов, способных изменить эту ситуацию, члены SINDSPORT видят вступление в НКПМ. За что и было в ходе нынешнего заседания проголосовано единогласно. Ожидается, что официальная процедура вступления организации в молдавскую Конфедерацию профсоюзов пройде в конце апреля 2020-го.

"Как любая отрасль экономики, профессиональный спорт сопровождается рядом специфических проблем – травмами, профессиональными заболеваниями и т. д. И конечно же, необходимо защищать интересы людей, которые избрали спорт своей профессией. Конфедерация профсоюзов Молдовы накопила огромный опыт в реализации подобного рода защиты", – утверждает председатель НКПМ Олег Будза.

К слову, совсем не случайным было присутствие на этом заседании депутатов молдавского парламента Георгия Пары и Александра Суходольского. SINDSPORT намерен принять самое деятельное участие в разработке нового Закона о физической культуре и спорте. С этой целью профсоюз сегодня создал специальную рабочую группу, которая, как предполагается, будет функционировать в тесном контакте с депутатами.

Не забыл SINDSPORT и о "смежных" с профессиональным спортом сферах.

Так, глава отечественного туроператора Tez Tour Виктор Петров рассказал о прошедшем в октябре прошлого года первом в своем роде Фестивале спорта и туризма в Комрате.

"Мероприятие направлено на продвижение здорового образа жизни, развитие физических, интеллектуальных и коммуникативных навыков молодого поколения. По ходу Фестиваля в Садыкском лесу на окраине Комрата прошли различные спортивные соревнования, спортивно-интеллектуальный квест в которых приняли участи более 150 молодых людей из Гагаузиии и других регионов Молдовы", – сообщил Петров.

Интересно, что в ходе заседания было упомянут кишиневский Республиканский стадион.

"К следующему заседанию исполкома необходимо подготовить информацию о юридической ситуации в этом вопросе. Республиканский стадион – это "место силы", символ молдавских спортивных традиций, которые складывались десятилетиями", – заявил Владимир Кулибаба.

Кроме того, он анонсировал на конец апреля встречи SINDSPORT с руководством молдавских спортивных образовательных учреждений.

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