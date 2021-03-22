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Вакцинация, тематическео фото

Символ безысходности: подпольная вакцинация в Молдове и кто за ней стоит

© Sputnik / Владимир Песня
В Молдове
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (277)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210322/34074168/Simvol-bezyskhodnosti-podpolnaya-vaktsinatsiya-v-Moldove-i-kto-za-ney-stoit.html

Ковид-скептиков в Молдове почти не осталось, люди, напуганные разрастающимися масштабами эпидемии, готовы рассматривать самые экзотические возможности вакцинации.

Одно из молдавских изданий поделилось скриншотом любопытного поста (в данный момент он уже удален), обнаруженного в молдавском сегменте социальных сетей. Некий пользователь опубликовал объявление, в котором предложил всем желающим купить две дозы вакцины "Спутник V" по цене 80 евро. Если верить автору журналистского материала, утверждающему, что ему удалось связаться с продавцом, в Молдове есть и клиника, где готовы колоть нелегальную вакцину.

"Этого стоило ожидать. В Европе некоторое время назад также появлялись подобные предложения о подпольной вакцинации, – говорит в интервью Sputnik Молдова эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук. – Не исключено, что в ближайшее время мы услышим о возможности уколоться "частными" вакцинами и от других производителей.

Шприцы на фоне логотипа Спутник V.
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Думаю, в свете подобных предложений в Молдове стоит организовать специальную "Горячую линию", потому что контрафактная вакцина способна сильно навредить процессу иммунизации населения страны".

Параллельно выяснилось, что молдавские правоохранительные органы не располагают возможностью отслеживать такие "пикантные" объявления в социальных сетях, полагаясь, видимо, исключительно на сознательность пользователей. "Обнаружив подобный пост, гражданин может сделать скриншот и обратиться в органы правопорядка по номеру 112, – ответила Sputnik Молдова Сильвия Ветку, офицер по связям с прессой Генерального инспектората полиции Молдовы.

Между тем, очень хотелось бы выяснить, о какого рода нелегальном "Спутнике V" в данном случае идет речь – о контрабандном или все-таки контрафактном? В первом случае это будет вполне эффективный и надежный препарат, просто попавший в страну по незаконным каналам. Во втором – ампулы "вакцины" могут содержать вообще все, что угодно, и хорошо, если всего лишь физраствор.

"Почему к таким предложениям нужно относиться с большой опаской? Да потому что все легальные пути открыты. Если у человека есть возможность купить оригинальный "Спутник V", ему ничто не может помешать прийти в Агентство по лекарствам и получить разрешение (при наличии всех необходимых сертификатов, разумеется), поскольку российская вакцина официально зарегистрирована в Молдове. Если люди при этом предпочитают использовать нелегальные схемы, это вызывает много вопросов по поводу качества препарата", – утверждает Алла Токарчук.

Вакцинация
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
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Но ведь предложение стимулируется спросом, те так ли? Подпольные продавцы "Спутника V" не упустили возможность похвастаться журналистам, что за день обслужили полторы сотни клиентов. И тут становится очевидной главная проблема.

Подпольные препараты от коронавируса – явление одного порядка с "вакцинным туризмом". Через год после начала пандемии ковид-скептиков в республике почти не осталось. Люди напуганы увеличивающимся количеством заражений, растущей смертностью от COVID-19, при этом постоянно слыша о тяжелых побочных явлениях AstraZeneca, все еще единственной доступной в стране вакцине.

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Молдавское государство в ответ на эти, уже граничащие с паникой, настроения предлагает кампанию по вакцинации, потенциальную протяженность которой, например, агентство Bloomberg сегодня оценивает в шесть лет. Именно такой срок, по мнению аналитиков агентства, понадобится Молдове для достижения коллективного иммунитета – если нынешние темпы вакцинации останутся прежними.

А значит, и у разного рода ушлых вакцинных контрабандистов не будет недостатка клиентов в Молдове.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (277)

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