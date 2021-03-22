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Ольга Чеботарь

Правый берег Молдовы поделится с левым опытом и вакциной

© Photo : Miroslav Rotari
В Молдове
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (279)
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Sputnik Молдова
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В рамках мер, предусмотренных Национальным планом иммунизации против COVID-19, была подтверждена возможность дальнейшей поддержки медицинских специалистов и жителей Приднестровского региона.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Заместитель премьер-министра по вопросам реинтеграции Ольга Чеботарь провела в понедельник рабочее совещание с участием представителей Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты населения и Национального агентства общественного здравоохранения. 

Тирасполь
© Photo : Юлия Сорокопуд
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На совещании обсуждалась эпидемиологическая ситуация в Республике Молдова, кампания по массовой вакцинации против COVID-19. А также реализация мер по эффективной борьбе с инфекцией коронавируса на обоих берегах Днестра.

"В контексте применения мер, предусмотренных Национальным планом иммунизации против COVID-19, была подтверждена возможность дальнейшей поддержки медицинских специалистов и жителей Приднестровского региона. В том числе посредством передачи опыта, накопленного в сфере противодействия эпидемии коронавируса и организации совместных семинаров с экспертами Всемирной организации здравоохранения", - говорится на официальном интернет-ресурсе молдавского правительства.

Кроме того, на совещании обсуждалась возможность перевозить приднестровских больных тяжелыми формами коронавируса в лечебные учреждения на правом берегу и предоставление приднестровскому региону партий вакцин из объема поставляемой Республики Молдова гуманитарной помощи.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

Скорая помощь
© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове продлили чрезвычайное положение в здравоохранении

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Нынешнее действовало до 15 апреля и было продлено до 18-го.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (279)

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Теги:
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