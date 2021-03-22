Посольство России: поругание памяти павших не должно остаться безнаказанным

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Посольство России в Молдове призвало власти республики оказать содействие в восстановлении обелиска близ села Иванча, а также найти и наказать вандалов, надругавшихся над памятью героев.

"Бессовестные вандалы снова "отличились" мерзкой выходкой на молдавской земле. Осквернен символ победы над фашизмом в окрестностях села Иванча, воздвигнутый в память о героях 2-го кавалерийского корпуса имени Совнаркома Украины Южного фронта, павших в боях на территории Оргеева летом 1941 года", - говорится с специальном заявлении посольства России.

© Photo : Facebook / Алексей Петрович Разрушенный памятник воинам 2-го кавалерийского корпуса имени Совнаркома Украины у села Иванча

Дипломаты подчеркивают, что 2-ой кавалерийский корпус участвовал во многих операциях Великой Отечественной войны, в том числе - освобождении Украины, боях на территории Европы, дойдя до Берлина.

"В 2014 году монумент был отреставрирован при участии посольства России", - сообщает диппредставительство РФ.

© Photo : Facebook / Алексей Петрович Разрушенный памятник воинам 2-го кавалерийского корпуса имени Совнаркома Украины у села Иванча

Напомним, оскверненный вандалами монумент представлял собой штык из нержавеющей стали, который был установлен на тумбе из бетонных плит. К сожалению, это далеко не первый зарегистрированный в Молдове случай вандализма в отношении воинских памятников.

"Только за последние десять лет у нас исчезло пять-шесть объектов, которые просто или спилили, или демонтировали, и они в неизвестном направлении пропали. Ни виновные, ни сами памятники не найдены...", - утверждает руководитель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

Разрушенный монумент был транспортирован на территорию примэрии села Иванча. Вандалов разыскивают, ведется следствие.

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