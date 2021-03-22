На трассе под Оргеевом лихач разогнался до 233 км/ч и лишился прав

Молдавская полиция сообщает, что только с 19 по 22 марта в Молдове выявлено более полутора тысяч водителей, превысивших на дорогах республики разрешенную скорость.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. На трассе R6 близ Оргеева патрульные полицейские задержали водителя, явно перепутавшего загородное шоссе с коночным треком.

"Находясь за рулем автомобиля марки "Мерседес" 29-летний житель Кишинева жал на педаль газа до тех пор, пока не достиг скорости 233 км/ч. Мужчина, сознательно поставивший под угрозу свою жизнь и жизни других участников дорожного движения, теперь будет давать объяснения суду. Кроме того, он лишился своих водительских прав, поскольку ранее уже накопил 13 штрафных баллов", - сообщается на странице молдавской полиции в Фейсбуке.

Кроме того, 22 марта на трассе М1 в Криулянском районе был задержан еще один лихач - на сей раз 63-летний мужчина, разогнавший свою "Вольво" до 182 км/ч. На нарушителя составлен протокол, выписан штраф и наложено пять штрафных баллов.

Молдавская полиция сообщает, что только с 19 по 22 марта в Молдове выявлено более полутора тысяч водителей, превысивших на дорогах республики разрешенную скорость. Еще 41 был пойман за рулем в нетрезвом состоянии.

За обозначенный период в Молдове зафиксировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы различной степени тяжести получили 15 человек.

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