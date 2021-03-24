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Пустой класс в школе

Карантин и самоизоляция: что происходит в учебных заведениях Молдовы

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210324/34101526/karantin-i-samoizolyatsiya-chto-proiskhodit-v-uchebnykh-zavedeniyakh-moldovy.html

Профильное министерство в очередной раз призывает руководителей учебных заведений, преподавателей, учеников, а также их родителей и впредь скрупулезно соблюдать все меры защиты от коронавируса.

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований Молдовы обнародовало самую свежую информацию о эпидемиологической ситуации в учебных заведениях.

Пустая классная комната в школе
© AFP 2021 / ROB ENGELAAR
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Так, к сегодняшнему дню по решению территориальных комиссий по здравоохранению и местных специализированных органов в сфере образования 137 учебных учреждений республики работают исключительно в режиме онлайн. Среди них: 131 в Кишиневе, по одному в Резинском и Каушанском районах и еще два в Дрокиевском районе.

В учреждениях начальной, средней и старшей школы положительный тест на COVID-19 зафиксирован у 312 учеников, еще 2940 учащихся отправлены на самоизоляцию. COVID подтвержден у 364 учителей, на самоизоляции в данный момент пребывают 235 преподавателей, из вспомогательного персонала – 126 случаев заражения и 122 на самоизоляции. 

В сфере высшего образования за последнюю неделю наличие коронавирусной инфекции подтверждено у 21 студента, 27 преподавателей и восьми работников вспомогательной сферы.

Зинаида Гречаная и Аурелиу Чокой
© Photo : PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
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В учреждениях профессионально-технического образования к сегодняшнему дню инфицированы коронавирусом 36 студентов, 28 преподавателей и 34 других сотрудника.

Кроме того, 29 детских садов Молдовы и 104 дошкольные группы находятся на карантине. Коронавирус подтвержден у 23 детей, 186 воспитателей и 148 работников обслуживающего персонала.

Ведомство в очередной раз призывает руководителей учебных заведений, преподавателей, учеников, а также их родителей и впредь скрупулезно соблюдать все меры защиты от коронавируса.

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Теги:
коронавирус, Министерство образования

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