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Молдова получит почти 700 тысяч долларов от Зеленого климатического фонда

© Sputnik / Дарья Чернега
В Молдове
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Sputnik Молдова
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Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды планирует бороться с влиянием климатических изменений на аграрный сектор республики.

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Зеленый климатический фонд выделил Молдове 685 тысяч долларов для разработки и внесения в стратегический план сельскохозяйственного сектора Молдовы политики адаптации к глобальному изменению климата.

В этой связи в республике стартовал соответствующий проект, который планируется реализовать в ближайшие три года.

"Одна из уязвимостей сельскохозяйственного сектора Молдовы обусловлена тем, что отрасль ныне вынуждена функционировать в условиях высоких среднегодовых температур и экстремальных погодных явлений, которые в последние годы стали в республике привычными. Эти явления снижают продуктивность отечественного сельского хозяйства, ведут к значительным финансовым потерям отрасли и в целом негативно влияют на экономику страны", – заявил министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу.
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Министр сообщил, что повышение устойчивости и адаптация к воздействиям климата на сельскохозяйственный сектор страны "является насущной необходимостью".

Напомним, Зеленый климатический фонд (ЗКФ) – это новый глобальный фонд, созданный Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (РКИК ООН) для поддержки усилий развивающихся стран по решению климатических проблем. ЗКФ стремится содействовать переходу к низкоэмиссионному и устойчивому к климату развитию.

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Теги:
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