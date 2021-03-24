В Кишиневе до пятницы будет ограничено движение на двух улицах

Водителям, пересекающим районы с частично ограниченным движением, настоятельно рекомендуется обращать особое внимание на временные дорожные знаки или вовсе воздержаться от поездок в эти районы до окончания работ.

Кишиневская примэрия сообщает, что с 24 по 26 марта будет ограничено движение на нескольких улицах столицы.

Так, в связи с работами по вводу в эксплуатацию нового акведука до пятницы будет приостановлено движение на пересечении улиц Николая Димо и Андрея Сахарова.

Соответственно, на два дня несколько изменится маршрут автобуса № 19: с улицы Димо он будет двигаться через улицы Алеку Руссо, Киевскую и Тудора Владимиреску.

Кроме того, до 26 марта приостановлено движение на пересечении улиц Александру Хыждэу и Александру Влэхуцэ – также по причине проведения пуско-наладочных работ на новом акведуке.

Муниципальные службы надеются на понимание кишиневцев и приносят извинения за причиненные неудобства.

Водителям, пересекающим районы с частично ограниченным движением, настоятельно рекомендуется обращать особое внимание на временные дорожные знаки или до окончания работ вовсе воздержаться от поездок в эти районы.

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