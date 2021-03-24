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Виталий Викторович Игнатьев

Игнатьев и Нойкирх обсудили важные аспекты приднестровского урегулирования

Пресс-служба МИД Приднестровья
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210324/34104300/ignatev-i-noykirkh-obsudili-vazhnye-aspekty-pridnestrovskogo-uregulirovaniya.html

Особый акцент в ходе встречи был сделан на проблеме взаимодействия двух берегов Днестра в автотранспортной сфере.

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев встретился 24 марта с главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом.

В ходе диалога его участники обсудили текущую ситуацию, складывающуюся в переговорном процессе. Особое внимание на этой встрече было уделено проблематике взаимодействия двух берегов Днестра в автотранспортной сфере.

"Приднестровской стороной была подчеркнута недопустимость любых запретительных мер в отношении автомобилей с приднестровскими номерными знаками, а также необходимость скорейшего продвижения в урегулировании проблемных аспектов, препятствующих эффективному функционированию пунктов регистрации транспортных средств", – сообщается на официальном интернет-ресурсе приднестровского внешнеполитического ведомства.

Игнатьев также напомнил о ранее направленном Приднестровьем проекте Протокольного решения о регистрации в ПРТС транспортных средств грузопассажирских перевозчиков и о необходимости безотлагательного решения этого вопроса.

Виталий Игнатьев
© Sputnik / Irina Leahova
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Кроме того, на встрече были затронуты и некоторые другие аспекты из пакета "Берлин+", включая банковские вопросы.

Напомним, переговорный процесс по приднестровскому урегулированию в среду с Клаусом Нойкирхом обсудила также и. о. вице-премьера по реинтеграции Ольга Чеботарь. Стороны высказались о необходимости поддерживать активную и конструктивную динамику на всех диалоговых площадках, подчеркнув при этом важность продуктивного участия ОБСЕ, а также международных посредников и наблюдателей в переговорах в формате "5+2".

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Теги:
приднестровское урегулирование, ОБСЕ, Виталий Игнатьев

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