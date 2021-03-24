Игнатьев и Нойкирх обсудили важные аспекты приднестровского урегулирования

Особый акцент в ходе встречи был сделан на проблеме взаимодействия двух берегов Днестра в автотранспортной сфере.

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев встретился 24 марта с главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом.

В ходе диалога его участники обсудили текущую ситуацию, складывающуюся в переговорном процессе. Особое внимание на этой встрече было уделено проблематике взаимодействия двух берегов Днестра в автотранспортной сфере.

"Приднестровской стороной была подчеркнута недопустимость любых запретительных мер в отношении автомобилей с приднестровскими номерными знаками, а также необходимость скорейшего продвижения в урегулировании проблемных аспектов, препятствующих эффективному функционированию пунктов регистрации транспортных средств", – сообщается на официальном интернет-ресурсе приднестровского внешнеполитического ведомства.

Игнатьев также напомнил о ранее направленном Приднестровьем проекте Протокольного решения о регистрации в ПРТС транспортных средств грузопассажирских перевозчиков и о необходимости безотлагательного решения этого вопроса.

Кроме того, на встрече были затронуты и некоторые другие аспекты из пакета "Берлин+", включая банковские вопросы.

Напомним, переговорный процесс по приднестровскому урегулированию в среду с Клаусом Нойкирхом обсудила также и. о. вице-премьера по реинтеграции Ольга Чеботарь. Стороны высказались о необходимости поддерживать активную и конструктивную динамику на всех диалоговых площадках, подчеркнув при этом важность продуктивного участия ОБСЕ, а также международных посредников и наблюдателей в переговорах в формате "5+2".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova