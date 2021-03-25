Интервью с мэром через забор: Ион Чебан раскрыл подробности своей борьбы с ковидом

На безопасном расстоянии, в буквальном смысле через забор дома Иона Чебана корреспондент Sputnik Молдова взял интервью у градоначальника, продолжающего лечиться от коронавируса на дому.

– Господин мэр, хорошо выглядите. А как себя чувствуете?

– Примерно так же, как выгляжу (Смеется). На самом деле пик заболевания давно пройден, чувствую себя нормально. Признаться, вчера готовился стать официально выздоровевшим, но тест показал, что вирус все еще присутствует в организме. Следующий рубеж – понедельник.

– А ваши близкие? © Sputnik / Osmatesco У мэра Кишинева на фоне COVID-19 развилась двусторонняя пневмония

– Все абсолютно здоровы. Это притом, что я очень тесно с ними общался в момент, когда уже был заражен, но не знал об этом.

Вообще, врачи говорят, что как минимум с минувшего воскресенья я уже не могу быть передатчиком коронавируса. Супруга вчера также сдала тест, результат отрицательный.

– Вы поняли, где и как заразились?

– До сих пор не имею ни малейшего представления. С началом пандемии я по работе сразу свел контакты с другими людьми до самого минимума – только официальные встречи. Никакого неформального общения, банкетов, ресторанов и т. д. Некоторые даже обижались. Очень ждал возможности вакцинироваться. А уж сколько антисептика я за этот год вылил на руки...

© Sputnik / Yana Zaharova Примар Кишинева Ион Чебан

Но, возвращаясь в Молдову после рабочей поездки в одну из европейских стран, уже в машине почувствовал, как заболела голова – факт для меня из ряда вон выходящий, поскольку прежде головную боль я испытывал всего несколько раз в жизни. В прошлом году к тому же бросил курить и отказался от кофе. Про COVID у меня и мысли не возникло, и заражение обнаружилось почти случайно, когда обратился к врачам по поводу своей головной боли. Но хорошо, что вовремя – затянул бы еще на пару дней, и без госпитализации точно бы не обошлось. А так – не очень тяжелая двусторонняя пневмония, стандартный курс лечения на дому.

Собственно, в сухом остатке: регулярно сдаю анализ крови, дважды сделал снимки легких. Жду понедельника и надеюсь на отрицательный результат теста.

– Дополнив собой статистику заболевших кишиневцев, вы не взглянули по-новому на эпидемиологическую ситуацию в городе?

– Считаю, что муниципалитет сделал все возможное – и даже в том, что, казалось бы, от него зависеть может, от финансовых вопросов до вопросов логистики и планирования – чтобы ситуация с ковидом в Кишиневе не вышла за некие "красные линии".

К сегодняшнему дню в муниципальных больницах для больных коронавирусом выделено 1666 мест. В том числе 130 мест в отделениях интенсивной терапии, что в целом составляет 60% от всех койко-мест в лечебных учреждениях.

В прошлом году Кишинев потратил 128 миллионов леев на меры по борьбе с эпидемией COVID-19. И, заметьте, до сих пор из этой суммы городу не вернулось ни бана.

30 миллионов леев стоили муниципальному бюджету только различные льготы, мы, как вам известно, на период пандемии освободили всех от местного налога.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что сегодня мало какая из европейских столиц пребывает в таком... странном состоянии по сборам и затратам.

И вот, несмотря на все трудности (а их, поверьте, было очень много) этого ковидного года, мы не позволили ситуации с коронавирусом превратиться в катастрофу.

Можно ли было сделать большее? Теоретически – да. Но на практике мы на каждом этапе задействовали все наши возможности без остатка.

– Койки в больницах – понятно. Но подавляющее большинство заболевших коронавирусом лечатся дома. Насколько, на ваш взгляд, эффективно?

– В ситуации, когда у нас есть 500 пациентов и 500 семейных врачей, все просто – три раза в день, согласно протоколу, врач звонит своему пациенту и в зависимости от состояния принимает решение – продолжать лечение на дому или нужна госпитализация.

Но что делать, если у нас на 500 врачей, условно, пять тысяч заразившихся коронавирусом? Тут уже отслеживание состояния каждого больного становится задачей нетривиальной, поскольку связь "врач - пациент" фактически исчезает.

Мы, кстати, по этому поводу в свое время много спорили с Минздравом. В итоге мы разработали так называемую систему управления на удалении. Каждый болеющий коронавирусом на дому ежедневно заходит на сайт примэрии, где на специальной странице отмечает полтора десятка параметров, касающихся симптомов, самочувствия. Таким образом генерируются простые отчеты, которые тем не менее позволяют врачу видеть текущее состояние больного, а также оценивать динамику. В случае необходимости медработник выезжает к пациенту на дом или принимает решение о госпитализации.

Как показала практика, эта система работает довольно эффективно...

Простите, у меня звонок: онлайн-совещание, которое пропустить не имею права. Давайте продолжим позднее, тем более, что есть о чем поговорить.

- Хорошо, выздоравливайте!

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