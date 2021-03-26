В ночь с 27 на 28 марта Молдова перейдет на летнее время

Будет ли переход Молдовы на летнее время последним? Республика может присоединиться к решению Европейского парламента, отменяющего переход на зимнее и летнее время.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. В ночь с 27 на 28 марта стрелки часов в Молдове будут переведены на час вперед и республика перейдет на летнее время. При этом есть основания полагать, что подобный переход страна осуществит в последний раз.

Европейский парламент проголосовал за отмену переходов на зимнее и летнее время еще в 2019 году. Но именно конец марта 2021-го был намечен как дата, когда страны ЕС, пожелавшие жить исключительно по летнему времени, переведут стрелки в последний раз.

"К сожалению, мы пока не можем твердо сказать, что и Молдова после 28 марта будет жить по летнему времени круглый год. Этот вопрос, конечно, рассматривается правительством, но окончательное решение еще не принято", – заявилив пресс-службе правительства РМ.

Напомним, практика перевода часов дважды в год давно критикуется врачами и психологами. Так, специалисты полагают, что это может существенно повлиять на биологические ритмы организма человека, привести к нарушению сна, депрессии, сбою в работе сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova