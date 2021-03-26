Игорь Додон встретился с послом России в Молдове Олегом Васнецовым

Одной из главных тем был вопрос доставки в республику российской вакцины "Спутник V", а также текущая внутриполитическая обстановка в Молдове.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Председатель Партии социалистов Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

"Помимо прочего, говорили с господином послом о сроках скорейшей доставки в нашу страну российской вакцины "Спутник V". Как известно, ее давно ожидают граждане РМ, поэтому мы рассчитываем на завершение всех необходимых процедур в ближайшее время", – сообщил Игорь Додон.

Кроме того, по словам главы ПСРМ, в ходе рабочей встречи обсуждался ряд вопросов двустороннего взаимодействия, а также текущая внутриполитическая обстановка в Молдове.

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