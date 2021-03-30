"Пшеничное дело" может стать новой точкой социального напряжения в Молдове

После того, как Майя Санду потребовала от правительства обеспечить "продовольственную безопасность страны", ее призыв подхватили некоторые активисты. Однако эксперты, комментирующие ситуацию для Sputnik Молдова, полагают, что реального повода для протестов нет.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. В порту Джурджулешты 30 марта продолжается акция, заявленная цель которой – "не допустить экспорта пшеницы из государственного резерва". Протестующие, самую активную часть которых составляют сторонники партии "Демократия - дома", включая ее главу Василия Костюка, возобновили активные действия, пытаясь не допустить грузовики с пшеницей на территорию порта, провоцируя по ходу столкновения с сотрудниками полиции. Впрочем, фуры все же смогли проехать через ворота порта.

Напомним, страсти в Джурджулештском порту накалились 29 марта после того, как президент Санду потребовала от правительства "принять меры для обеспечения продовольственной безопасности страны" и временно приостановить экспорт пшеницы из госрезервов Молдовы. Клич главы государства подхватили несколько десятков активистов, полагающих, что "из страны воруют пшеницу" и на этом основании заблокировавших одну из дорог, которая ведет на территорию порта.

Однако почти сразу утверждение президента Санду о госрезерве как источнике экспортируемой пшеницы начало получать опровержения.

Так, депутат от партии "Платформа DA", вице-спикер парламента Александр Слусарь заявил, что озвученная главой государства информация "далека от действительности".

"Ни одного килограмма зерна из госрезервов не было экспортировано. Это неверно поставленная проблема, потому что госрезерв не может заниматься экспортом. Мы разобрались в ситуации, выяснив, что свою продукцию сейчас пытается экспортировать одна из сельскохозяйственных фирм, базирующаяся на севере страны, – утверждает Слусарь.

Одновременно с этим национальное Агентство материальных резервов распространило информацию о наличии в Молдове запасов продовольственной пшеницы в размере 125% от положенного объема. Кроме того, по заявлению руководства Агентства, которое цитируют отечественные СМИ, сегодня в штатном режиме осуществляется процедура обновления почти 17 тысяч тонн пшеницы урожая 2016 года, резервы будут пополнены к 1 октября текущего года.

И. о. министра сельского хозяйства Ион Пержу также считает обвинения, выдвинутые президентом, "необоснованными". Он утверждает, что Молдова сегодня в необходимом объеме "обеспечена всеми социально значимыми продуктами питания" и что у населения нет абсолютно никаких причин для беспокойства.

"Что может быть полезнее для фермеров, чем запрет на экспорт пшеницы? Что может быть более привлекательным для инвесторов, нежели грубое вмешательство государства во внешнеторговые отношения? Что может быть более вдохновляющим для предпринимателей, если неучастие руководителей государства в перераспределении рынков", – саркастически отозвался на инициативу президента Санду бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику, фактически открытым текстом говорящий о наличии в "пшеничном вопросе" определенной политической составляющей.

В этом с ним солидарны и некоторые молдавские экономические эксперты.

"Запрет, озвученный президентом, – абсолютно абсурдное, популистское решение, – говорит в интервью Sputnik Молдова доктор экономики Михаил Пойсик. – К сожалению, решения Майи Санду вообще очень часто отличаются поверхностными представлениями о состоянии молдавской экономики и о том, как этой экономикой управлять. Значительная часть пшеницы, которую экспортирует Молдова, фуражная. Она не годится для пищевых целей, там очень низкий процент клейковины, что является прямым следствием нашей бедности и низкого технологического уровня".

Серьезная проблема страны, по мнению Пойсика, заключается в другом – в сырьевом характере молдавской экономики, когда одну половину экспорта составляет продукция, произведенная из давальческого сырья, а две трети второй половины составляет примитивное сырье – пшеница, кукуруза, подсолнечник, орехи.

"Все это не перерабатывается в стране, вот бы о чем задуматься президенту", – считает Пойсик.

"Кто-то сказал, не проверив информацию, что на экспорт идет пшеница из государственного резерва. Президент в эту информацию поверила, некоторые депутаты ее опровергли, а руководство Агентства и вовсе заявило, что идет плановое обновление резервов. То есть, как в том анекдоте: то ли у него украли шубу, то ли он украл, но с шубой явно что-то не так", – утверждает экономический эксперт Галина Шеларь.

Проблема, по ее мнению, заключается в том, что в Молдове за 30 лет так и не создан механизм отслеживания ситуации с резервами, и не только пшеницы. Отсутствие понятной информации на сей счет не только дезориентирует население, но и располагает к разного рода политическим спекуляциям.

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