Игорь Додон: нового локдауна в Молдове не будет

Глава ПСРМ заявил, что руководимая им партия не допустит блокировки национальной экономики, и ситуация марта-апреля прошлого года в стране не повторится.

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Локдауна, подобного тому, что Молдова переживала в марте-апреле 2020 года, когда закрывались границы и предприятия, а граждан отправляли по домам, не будет. Об этом лидер Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон заявил в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

"Сегодня в республике много спекуляций на тему чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. Хочу ответственно заявить: нового локдауна в Молдове не будет", - сообщил Додон. © Sputnik / Mihai Caraus Парламент Молдовы соберется на заседание

По словам главы ПСРМ, чрезвычайное положение просто предоставит правительству возможность принимать некоторые решения, которые в данный момент ему запрещено принимать законодательно.

"Конечно, идеально было бы создать в стране полноценное правительство. Если бы президент Санду действовала строго согласно Конституции Республики Молдова, мы бы уже на этой неделе могли назначить дееспособный кабинет министров, который мог бы эффективно бороться с пандемией", - заявил Игорь Додон.

Экс-президент также проинформировал, что парламент страны в среду введет режим чрезвычайного положения на 60 дней.

Во вторник члены действующего правительства Молдовы предложили парламенту ввести в стране чрезвычайное положение в связи с коронавирусом. Заседание запланировано на 14.00 среды, 31 марта.

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