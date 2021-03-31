Выборов по сценарию Майи Санду не будет - лидер ПСРМ

Глава Партии социалистов убежден: если следовать мировой практике, а также букве и духу Конституции Молдовы, нынешний парламент не может быть распущен по крайней мере до осени текущего года.

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Экс-президент Молдовы, председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон ответил на вопросы по самым актуальным для республики темам в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

"Выборов по сценарию Майи Санду не будет. Мы не позволим распустить текущий парламент до тех пор, пока страна не справится с пандемией. То есть, в лучшем случае подобные выборы могут состояться только в сентябре-октябре. И поверьте, у нас есть все инструменты, чтобы не допустить досрочных выборов в разгар эпидемии", - заявил глава ПСРМ.

Он подчеркнул, что в настоящее время в республике ежедневно от коронавируса умирает по 40-50 человек - то есть за месяц, по сути, уходит из жизни население среднего молдавского села. И, по его мнению, ответственны за эту ситуацию конкретные люди.

"Если следовать мировой практике, нынешний парламент не может быть распущен. В условиях парламентской республики глава государства может лишь выдвинуть кандидатуру, предложенную парламентским большинством. И если бы Майя Санду следовала букве и духу молдавской Конституции, в стране могло бы уже в феврале работать полноценное правительство, способное решать экономические проблемы и эффективно бороться с пандемией. К сожалению, во всех аспектах молдавской действительности сегодня царит хаос. И ответственность за это ложится непосредственно на президента Майю Санду", - заявил Игорь Додон.

Ситуация с назначением премьера

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Дурлештяну: за моей спиной разыгрывались различные сценарии>>>

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

Во вторник члены действующего правительства Молдовы предложили парламенту ввести в стране чрезвычайное положение в связи с коронавирусом. Заседание запланировано на 14.00 среды, 31 марта.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova