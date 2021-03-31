Выборов по сценарию Майи Санду не будет - лидер ПСРМ

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Экс-президент Молдовы, председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон ответил на вопросы по самым актуальным для республики темам в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.
"Выборов по сценарию Майи Санду не будет. Мы не позволим распустить текущий парламент до тех пор, пока страна не справится с пандемией. То есть, в лучшем случае подобные выборы могут состояться только в сентябре-октябре. И поверьте, у нас есть все инструменты, чтобы не допустить досрочных выборов в разгар эпидемии", - заявил глава ПСРМ.
"Если следовать мировой практике, нынешний парламент не может быть распущен. В условиях парламентской республики глава государства может лишь выдвинуть кандидатуру, предложенную парламентским большинством. И если бы Майя Санду следовала букве и духу молдавской Конституции, в стране могло бы уже в феврале работать полноценное правительство, способное решать экономические проблемы и эффективно бороться с пандемией. К сожалению, во всех аспектах молдавской действительности сегодня царит хаос. И ответственность за это ложится непосредственно на президента Майю Санду", - заявил Игорь Додон.
Ситуация с назначением премьера
Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.
Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.
Дурлештяну: за моей спиной разыгрывались различные сценарии>>>
Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.
Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.
В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.
Во вторник члены действующего правительства Молдовы предложили парламенту ввести в стране чрезвычайное положение в связи с коронавирусом. Заседание запланировано на 14.00 среды, 31 марта.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>