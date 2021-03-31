Вакцина "Спутник V" в ближайшее время прибудет в Молдову – экс-президент

Пятый президент Молдовы убежден, что вопросы вакцинации ни в коем случае нельзя политизировать и что у населения республики должен быть выбор, какой вакциной прививаться.

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Экс-президент Молдовы, председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон вылетает в среду вечером в Москву, где, кроме прочего, обсудит вопрос поставок российской вакцины в Республику Молдова. Об этом политик заявил в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

"Я сейчас могу ответственно пообещать: в ближайшее время российская вакцина "Спутник V" будет в Молдове. В каких объемах - это будет решено в ходе моего рабочего визита в Москву после встреч с руководством Российской Федерации", - заявил глава ПСРМ.

При этом, утверждает Додон, эффективная и надежная российская вакцина в количестве нескольких сотен тысяч доз могла прибыть в Молдову еще в феврале.

"Администрация президента сделала все, чтобы в тот момент вакцина "Спутник V" не была зарегистрирована в Молдове. И если бы мы не вмешались, она не была бы зарегистрирована и по сей день. Сегодня же Майя Санду даже обращается к президенту Путину с просьбой предоставить Молдове российскую вакцину, явно пытаясь тем самым заработать политические очки в республике. Я глубоко убежден, что вопрос вакцинации ни в коем случае нельзя политизировать. И конечно же, у населения Молдовы должен быть выбор, какой вакциной прививаться", - утверждает Игорь Додон.

Кроме того, председатель ПСРМ считает, что на импортируемые вакцины необходимо установить фиксированную цену и позволить их закупать коммерческим структурам.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer.

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Объединенные Арабские Эмираты передали Республике Молдова 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm, в ответ на просьбу исполняющего обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоя, адресованную шейху Абдулле бен Зайед Аль Нахайяну, министру иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

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