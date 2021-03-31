Гасите свет: тарифы на электроэнергию в Молдове вырастут неизбежно

И хотя в ближайшей перспективе цены на электроэнергию для конечного потребителя могут остаться в "замороженном" состоянии, такая ситуация объективно не может длиться бесконечно, считает эксперт в области энергетики Сергей Робу.

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Компания Premier Energy, проводившая тендер на поставку в Молдову электроэнергии, сообщила, что с первого апреля большая часть электричества, как и прежде, будет поступать в республику от Молдавской ГРЭС.

Новый контракт предполагает, что закупочная цена в сравнении с предыдущим вырастет на 10% — с 48,65 до 53,5 лея за МВт/ч. При этом, как заверили в Premier Energy, а чуть позже и в НАРЭ, тариф на электроэнергию для конечного потребителя останется неизменным.

Однако удерживать в республике потребительскую цену на электричество на уровне минувшего 2020 года будет возможным лишь в очень краткосрочной перспективе. В будущем же тарифы вырастут неизбежно. Так считает известный молдавский экономист, эксперт в области энергетики Сергей Робу, комментирующий ситуацию специально для Sputnik Молдова.

"В минувшие два десятилетия в Молдове, в Румынии, на Украине на рынке электроэнергии предложение неизменно превышало спрос, что было прямым следствием экономического кризиса девяностых годов, – говорит Робу. – Этот фактор в известной мере сдерживал рост цены на электричество".

При этом, напоминает эксперт, подавляющее большинство генерирующих мощностей в регионе были построены в 60-70-х годах прошлого века и к сегодняшнему дню практически исчерпали свой жизненный цикл. Все названные страны сейчас входят в период активной реновации своих электростанций, что, понятно, подразумевает инвестиции. А главный фактор, определяющий рост тарифов на электроэнергию – это именно инвестиционная часть.

"Соответственно, нам следует быть готовыми к тому, что инвестиции, которые пойдут в обновление генерирующих мощностей, непременно обернутся повышением тарифа для конечного потребителя", – утверждает Робу.

Экономист отмечает, что определенные финансовые средства, в недавнем прошлом вложенные в повышение КПД приднестровских электростанций, уже сказались на закупочной цене и тарифах. Таким образом, по его мнению, в ближайшее время цены на электроэнергию в Молдове, возможно, останутся в "замороженном" состоянии, особенно учитывая пандемию и экономическую ситуацию в республике.

"Но, конечно, это не может продолжаться бесконечно. Хотя бы потому, что искусственно поддерживая заниженные цены на электроэнергию, мы обрываем возможность для обновления производственных мощностей, улучшения КПД электростанций. Что в конечном итоге приведет к еще большим финансовым потерям", – утверждает Робу.

Он убежден, что тарифы на электроэнергию в Молдове при отсутствии возможности долго держать их на нынешнем уровне либо просто вырастут, либо "вырастут очень сильно". Для того, чтобы избежать второго варианта, эксперт предлагает уже сегодня задуматься над вопросами эффективности потребления электричества.

"Сейчас эта эффективность в Молдове очень невысока. Рядовому потребителю необходимо научиться всегда обращать внимание на класс энергоэффективности приобретаемого оборудования, бытовой техники. Если говорить совсем просто, допустим, дешевый холодильник может с таким аппетитом "есть" электричество, что в итоге влетит в куда большую копеечку, нежели его более дорогой (при покупке) аналог", – говорит экономист.

Но дело далеко не ограничивается только потребительской культурой. По большому счету речь идет об энергетической безопасности правобережной Молдовы.

"Давно настало время на порядок увеличить долю электроэнергии, производимой на территории страны, в том числе и из возобновляемых источников.

Но, возвращаясь к теме тарифов, не стоит ожидать, что строительство в Молдове новых электростанций позволит снизить цены. Однако разумные инвестиции в этот сектор помогут добиться того, чтобы рост тарифов на электроэнергию не был обвальным", – утверждает Сергей Робу.

Любопытно, что о своей готовности покрыть 100% потребности Молдовы в электроэнергии в последнее время заявляют некоторые украинские компании. Однако эксперты убеждены, что украинская сторона не сможет "потянуть" такие обязательства.

"Нельзя закрывать глаза на тот факт, что этой зимой Украина сама импортировала электроэнергию из России и Беларуси, – рассказал Sputnik заместитель гендиректора российского Института национальной энергетики Александр Фролов. – Номинально украинская энергосистема профицитна, но сегодня мы наблюдаем энергодефицит, связанный с неожиданным выводом отдельных энергоблоков на ремонт, а также с ситуацией на Донбассе, откуда на станции традиционно поставлялось немало угля. Также стоит отметить, что украинский уголь дорогой. Соответственно, вырабатываемое украинскими станциями электричество тоже достаточно дорогое – то есть электроэнергия, ввиду закрытия энергоблоков на ремонт, ненадежная, а сверх того еще и дорогая".

Кроме того, напоминает эксперт, Украина вскоре должна начать выводить из эксплуатации атомные энергоблоки, которые "занимают порядка трети от установленной мощности всей энергосистемы страны".

Еще одним моментом, подтверждающим невозможность обеспечения 100% потребности Молдовы в электроэнергии украинскими компаниями, является техническая составляющая энергосистем Украины и Молдовы. Для того, чтобы украинская электроэнергия попала в Молдову, ей придется "пройти" через работающие энергоблоки Молдавской ГРЭС.

Молдавской ГРЭС нужен рынок сбыта, которого у нее в случае "пропуска" украинской электроэнергии не будет. Таким образом, по словам источника, получается, что Украина просто физически не сможет поставить большие объемы электроэнергии и удовлетворить потребности Молдовы.

Представитель Молдавской ГРЭС, в свою очередь, рассказал Sputnik, что станция, как и в предыдущие годы, готова обеспечивать республику электроэнергией и никаких проблем, которые могут повлиять на надежность поставок, не существует. "ГРЭС спроектирована так, что является основным источником электроэнергии для региона. Она обеспечивает и гарантирует надежность поставок", – заключил он.

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