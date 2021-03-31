Эксперт: досрочные выборы "во время чумы" станут катастрофой

Эпидемия коронавируса в Молдове вновь набирает обороты и ограничительные меры в этой связи имеют научное, медицинское обоснование, считает политолог Корнелиу Чуря.

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Депутаты молдавского парламента 31 марта 52 голосами высказались за введение в республике режима чрезвычайного положения в свете ситуации с эпидемией коронавируса.

Аргументы для введение режима ЧП в Молдове звучат вполне разумно, но не спровоцируют ли очередные ограничения всплески недовольства среди населения, предельно уставшего за минувший "ковидный" год?

"Пока нет четких свидетельств того, что население Молдовы исчерпало терпение и ситуация может грозить неким социальным взрывом, – говорит политический аналитик Корнелиу Чуря. – Хотя мы и видим, что меры предосторожности, принимаемые некоторыми странами, особенно в Евросоюзе, встречают резко негативную реакцию".

Аналитик утверждает, что с самого начала пандемии антиковидные меры в Молдове не были чрезмерно жесткими. Тем более обоснованными, по его мнению, они представляются сегодня.

"Во-первых, очевиден факт, что сейчас эпидемия коронавируса в Молдове вновь набирает обороты и ограничительные меры в этой связи имеют научное, медицинское обоснование. Во-вторых, даже возможная политическая мотивировка этого решения – оно могло приниматься "на упреждение" перед предполагаемым вердиктом Конституционного суда о роспуске парламента – также вполне обоснована. Потому что досрочные выборы "во время чумы" скорее всего будут иметь катастрофические последствия для республики", – считает Чуря.

Напомним, молдавское правительство, находящееся в отставке, порекомендовало парламенту ввести чрезвычайное положение, однако без четкого плана действий, которые могут последовать в случае введения ЧП. И. о. премьера Аурелиу Чокой отметил, что в случае утверждения парламентом чрезвычайного положения Комиссия по чрезвычайным ситуациям соберется на заседание для утверждения плана действий.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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