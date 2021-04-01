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Встреча президента Майи Санду с послом США в РМ Дереком Хоганом

Президент Санду встретилась с послом США в Молдове Хоганом

© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova
В Молдове
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Sputnik Молдова
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Глава государства в разговоре с главой дипмисии затронула вопросы помощи, которую США оказывают Республике Молдова в различных сферах.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Президент Майя Санду встретилась в четверг с послом США в Молдове Дереком Хоганом. Глава молдавского государства и американский дипломат обсудили в ходе встречи текущую политическую ситуацию в республике а также вопросы здравоохранения на фоне пандемии коронавируса.

"В этой связи я хотела бы поблагодарить Соединенные Штаты за значительный вклад в работу платформы COVAX, благодаря которой наша страна располагает возможностью получать бесплатную вакцину и тем самым защитить в Молдове людей, находящихся на переднем крае борьбы с пандемией", – заявила Санду.

Президент Молдовы Майя Санду и председатель Европейского совета Шарль Мишель
© Photo : Facebook / Președinția Republicii Moldova
Встреча Санду с Мишелем: основные заявления
Кроме того, молдавский президент в разговоре с послом затронула вопросы помощи, которую США оказывают Республике Молдова в различных сферах. По ее мнению, эта поддержка способствует решению насущных проблем страны.

"Прежде всего речь идет о смягчении социально-экономических последствий кризиса. Это подразумевает поддержку малых предпринимателей и фермеров, создание "социальных лифтов" для молодежи и женщин, борьбу с коррупцией, поддержку демократических институтов и независимых средств массовой информации", – заявила президент Молдовы.

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Теги:
посол США, Майя Санду

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