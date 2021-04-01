Положение в Молдове - чрезвычайное, "пофигизм" - обычный

Режим 60-дневного Чрезвычайного положения, введенный в республике с первого апреля, пока напоминает знаменитого суслика из фильма "ДМБ" - его никто не видит, "а он есть".

Первый день режима ЧП, как назло, совпал в Молдове с впервой в этом году по-настоящему весенней погодой, которая так и гонит на свежий воздух. Столица с утра живет весьма активной жизнью – переполненный общественный транспорт, на улицах и в парках множество людей, большая часть которых своеобразно трактует понятие "масочный режим", расположив средство индивидуальной защиты где-то в районе подбородка.

Об "исполнении" антиковидных мер в Кишиневе красноречиво свидетельствуют кадры, снятые корреспондентом Sputnik Молдова на столичном Центральном рынке и близ него.

Тем временем в молдавском сегменте социальных сетей режим Чрезвычайного положения обсуждается через призму двух эмоций – раздражения и сарказма.

"Сначала, когда имело смысл вводить ЧП, власть этого не сделала. На тот момент у людей были какие-то ресурсы, чтобы пересидеть. За год бестолковых и бесполезных полумер экономику и людей истощили, а теперь, когда у людей ситуация – край, решили, в угоду политическим амбициям, загнать всех в ЧП... Это будет достойной кульминацией непрофессионализма, коррумпированности и бестолковости управления страной", – комментирует ситуацию архитектор Денис Недеогло.

Пост журналиста Серджиу Струнгару еще более мрачен. "Два параллельных мира. Один отражен в цифрах: примерно: примерно 2500 смертей от коронавируса с начала года. Другой – на картинке ниже:

Между тем, депутаты молдавского парламента, решившиеся вновь ввести в республике режим Чрезвычайного положения, пока ни словом не обмолвились о том, из каких, собственно, ограничений он будет состоять.

Исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой, ссылаясь на данные врачей утверждает, что число летальных исходов в ближайшее время может достигнуть в Молдове 80-100 случаев в день и что, только за последние две недели произошло значительное увеличение смертности – более чем на 30 случаев".

Но при этом:

"Вакцинация должна сопровождаться ограничениями, которые нынешняя Национальная комиссия общественного здравоохранения не может применять, потому что у нее нет такого мандата". И. о. премьера приводит в пример принятое ранее решение о 50-процентном наполнении транспорта, за которым последовала забастовка водителей, а также решение о закрытии рынков, спровоцировавшее атаки на правительство, а перевод школ на дистанционное обучение – протесты родителей".

Молдаване, по сей день еще так и не столкнувшиеся с по-настоящему жестким локдауном (в отличие, скажем, от жителей многих стран ЕС), тем не менее за этот ковидный год устали от ограничений. А еще больше устали бояться коронавируса.

И все это, на фоне реально растущих заболеваемости и смертности, говорит о том, что Молдова вошла в самый опасный и непредсказуемый период с момента начала эпидемии.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova