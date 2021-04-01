Эксперт: не остановим волну COVID – больницы перестанут принимать больных

Главная задача на сегодняшний день – остановить новую мощную волну коронавирусной инфекции, которая накрыла наш регион, считает эксперт в области общественного здоровья.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. На брифинге первого апреля по итогам заседания Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям и. о. премьер-министра Аурелиу Чокой сообщил о новых мерах, которые в рамках объявленного Чрезвычайного положения в Молдове призваны остановить новый всплеск пандемии коронавируса в республике.

Одной из мер, впервые с начала пандемии применяющейся в стране, стало введение в Кишиневе и Бельцах комендантского часа с 23:00 до 5:00.

"Я считаю, что в сложившейся эпидемической ситуации любые ограничительные меры, если им следовать скрупулезно, будут работать во благо, - говорит в интервью Sputnik Молдова эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук. – Сейчас главная задача – остановить новую мощную волну коронавирусной инфекции, которая накрыла наш регион. Мы получили слишком много предупреждающих сигналов. Если сейчас мы не остановим эту волну, молдавские больницы просто перестанут принимать пациентов, которые будут умирать от COVID по домам...".

Политический аналитик Корнелиу Чуря видит в новых ограничениях и другой возможный фактор.

"Думаю, эти меры вполне способны вызвать определенный практический, медицинский эффект. Но, полагаю, они также призваны достигнуть эффекта психологического - сподвигнуть население республики быть в нынешних условиях более дисциплинированным, заставить людей полностью осознать, что они несут ответственность и за свое здоровье, и за здоровье окружающих", – говорит Чуря.

При этом аналитик считает, что новые ограничения, введенные в Молдове, все еще можно квалифицировать как "относительно жесткие".

Напомним, что помимо комендантского часа новые меры предполагают возможность приостановки деятельности экономических агентов, не соблюдающих эпидемиологические нормы, ограничение количества персонала, работающего в офисах, запрет на митинги и массовые акции.

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