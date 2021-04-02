Врач ковид-центра: локдаун бывает либо абсолютным, либо никаким

Режим Чрезвычайного положения еще более усложнит жизнь молдаванам. Но это большой вопрос – станет ли он действительно эффективным в борьбе с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. В Молдове начинали действовать новые, установленные Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям ограничения, призванные обуздать очередной всплеск эпидемии коронавируса в республике. Среди вводимых мер – например, еще ни разу не применявшийся с момента начала пандемии в стране комендантский час в двух крупнейших городах Молдовы, который вступит в силу третьего апреля.

При этом подавляющее большинство экспертов, прокомментировавших ситуацию для Sputnik Молдова за последние сутки, дружно применяют к вводимым антиковидным мерам один и тот же эпитет: "недостаточные".

Впрочем, по мнению, скажем, спеиалиста в области общественного здоровья Аллы Токарчук, в условиях складывающейся ныне в республике эпидемиологической ситуации, в принципе любые меры будут к месту – "если, разумеется, следовать им скрупулезно". Альтернатива вводимым ограничениям, считает она, – неспособность молдавских больниц принимать новых пациентов и люди, умирающие от ковида по домам.

Политический аналитик Корнелиу Чуря ожидает от режима Чрезвычайного положения в первую очередь психологического эффекта, возможности заставить население Молдовы, в свете ширящейся эпидемии коронавируса, стать более дисциплинированным, осознав свою ответственность и за собственное здоровье, и за здоровье окружающих.

Однако в этом вопросе с коллегой готов заочно подискутировать политический аналитик Валентин Крылов:

"К сожалению, мы очень далеки, скажем, от китайской модели общественного устройства. Население Молдовы не понимает и не хочет понимать, что такое дисциплина. И в этом ему подает яркий пример молдавский политический класс – демонстративно пренебрежительным отношением к Конституции, законодательству, вот этим своим "как захотим, так и будет". Правовой нигилизм политиков не может не влиять на настроения населения...".

Крылов убежден, что введение Чрезвычайного положения в стране "просилось давно и объективно, и с этим скорее опоздали".

"Но одновременно, если проанализировать те меры, которые приняли вчера, их никак нельзя назвать достаточными. Так, с моей точки зрения, необходимо было резко ограничить, и в первую очередь в столице, работу общественного транспорта, в котором изначально очень трудно обеспечить меры защиты.

Вообще, следовало, предварительно изыскав средства для поддержки экономических агентов и населения, хотя бы на две-три недели ввести настоящий локдаун, с резким ограничением экономической активности в стране", – считает политолог.

С его точки зрения, чисто политическая составляющая, если и присутствуют в последних решениях Нацкомиссии и парламента, то весьма незначительно. Вот только вывод все-равно получается крайне неутешительным.

"Ситуация с эпидемией коронавируса, увы, убедительно свидетельствует: Молдова давно превратилась в гетто нищеты и отсталости. Нищеты не только материальной, но нравственной и моральной", – говорит Крылов.

Совершенно особый взгляд на пандемию и провалы в борьбе с коронавирусом в Молдове сложился у известного хирурга, врача одного из столичных ковид-центров Александра Данча:

"С самого начала от принятия решений по вопросам борьбы с коронавирусом были отстранены специалисты, их мнения попросту никто не спрашивал. И по сей день "борьбой с пандемией" занимаются политики и главным образом – в своих узкопартийных интересах.

Еще один фактор неэффективности борьбы с коронавирусом в Молдове – отчетливая коррупционная и коммерческая составляющая. Ничем не обоснованное подорожание масок, препаратов, лекарства-пустышки – все это действительно говорит о катастрофе. Катастрофе с мозгами и совестью".

Озвученное первого апреля ужесточение антиковидных мер, введение в стране Чрезвычайного положения, вызывает у Александра Васильевича Данча едва ли не саркастическую усмешку.

"Дело даже не в том, что эти меры недостаточны, но они изначально не могут быть эффективными. Чрезвычайное положение? Локдаун? Послушайте, локдаун может быть либо абсолютным (а сделать его таковым в нынешних условиях нет никакой возможности), либо никаким", - утверждает Данч.

Максимально жесткие ограничения, по мнению врача, эффективны там, где есть локальная вспышка вируса. Вообще-то, это называется "карантин" и придумали его в 15-ом веке итальянцы. Когда к Флоренции подплывал корабль с зараженным пассажирами на борту, их на 40 дней запирали на двух островах.

Те, кто выживал, приплывали в гавань незаразными.

"А теперь попробуйте приложить эту модель к том, что происходит в Молдове сейчас. Кого и как вы хотите изолировать?", – задает вопрос хирург Данч.

Нет, по его мнению, других способов борьбы с эпидемией, кроме как: правильно информировать и лечить население, полностью обеспечив при этом лекарствами первой необходимости все без исключения лечебные учреждения страны.

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