Санду отчиталась о "44 достижениях" после 100 дней в кресле президента

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Второго апреля исполнилось ровно 100 дней с момента вступления Майи Санду в должность президента Молдовы. В этой связи в пятницу был обнародован подробный отчет, озаглавленный "3 приоритета, 44 достижения" и раскрывающий список целей, которые, по мнению Санду и ее администрации, главе государства удалось успешно реализовать в стодневный срок.

Собственно, тремя главными приоритетами президент Молдовы наметила следующее: выход из пандемического и экономического кризисов, борьба с коррупцией и вывод республики из международной изоляции. При этом заявленные 44 достижения в тексте отчета собраны в несколько блоков.

Первый блок называется "Президент на службе у народа".

"Республике Молдова необходимо как можно скорее выйти из эпидемического и экономического кризиса, принять действенные меры против воров и очистить институты от коррумпированных кланов, а также установить тесные отношения с международными партнерами, с соседними странами, сотрудничество, которое поможет нам развиваться и модернизироваться. Я сказала, что буду работать по этим трем направлениям в предвыборной кампании, и с первого дня после вступления в должность я приложила усилия, чтобы вывести нашу страну из кризиса, изоляции и коррупции", – говорится в отчете.

© Screenshot / Președinția Republicii Moldova Отчет о 100 днях Майи Санду

Второй блок озаглавлен "Вакцины для Молдовы".

"Мы начали кампанию вакцинации благодаря пожертвованию, поступившему с страну по итогу бесед, которые мы провели с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Вакцинация медперсонала первого ряда началась 2 марта, когда Молдова получила первую партию вакцины в количестве 21 600 доз. 4 марта республика получила первую партию бесплатной вакцины на платформе COVAX, состоящую из 14 400 доз вакцины AstraZeneca. После переговоров с руководством Pfizer 19 марта через платформу COVAX в Молдову прибыло еще 24 570 доз вакцины против COVID-19", – сообщает отчет.

Следующий блок "Пожертвования в систему здравоохранения"

"При поддержке лидеров ЕС нам удалось возобновить работу механизма гражданской защиты ЕС, благодаря которому мы смогли получить значительные пожертвования в виде медицинского и защитного оборудования для больниц и медицинского персонала.

13 и 19 февраля я получила гуманитарную помощь для системы здравоохранения из Чешской Республики на сумму 1,34 миллиона евро и из Румынии на сумму более 2 миллионов евро", – говорится в документе.

Далее следует блок "Помощь экономике, фермерам, нуждающимся".

© Screenshot / Președinția Republicii Moldova Отчет о 100 днях Майи Санду

"22 февраля я подписала финансовое соглашение между Республикой Молдова и Европейской комиссией по "Контракту по устойчивости к COVID-19 для Республики Молдова". После подписания этого документа наша страна получит грант в размере 15 миллионов евро, который будет выплачен в ближайшие месяцы и поддержит нас в наших усилиях по борьбе с последствиями пандемии.

Нам удалось начать целевое кредитование сельхозпроизводителей некоторыми банками после обсуждений, организованных на президентской платформе, с представителями банковской системы и фермерами в Молдове для определения лучших решений для поддержки сельского хозяйства", – отчитывается президент Санду.

"Мы вывели Молдову из международной изоляции", – утверждается в следующем блоке.

"29 декабря Кишинев посетил президент Румынии Клаус Йоханнис. Была подписана совместная декларация, заложившая основы для более тесного сотрудничества между двумя странами.

В первый месяц после вступления в должность я поехала с визитом в Киев, где мне удалось восстановить отношения на уровне президентов с соседней страной после пяти лет "заморозков" в этом направлении.

В первый месяц после инаугурации у нас был важный визит в Брюссель, где мы поговорили с лидерами ключевых институтов Европейского союза, включая президента Европейской комиссии, президента Европейского совета и президента Европейского союза. Мы заручились обязательством немедленной и долгосрочной поддержки нашей страны", – сообщается в документе.

© Screenshot / Președinția Republicii Moldova Отчет о 100 днях Майи Санду

Последний блок озаглавлен "Мы инициировали необратимые процессы по очистке государственных институтов и обеспечению независимого правосудия".

"29 марта я уведомил Конституционный суд об установлении конституционных обстоятельств роспуска парламента. Нынешний парламент выступает против избрания профессионального правительства и не предлагает жизнеспособного решения для обеспечения управления страной.

У меня были беседы с генеральным прокурором, председателем Национального управления по неподкупности и директором Национального антикоррупционного центра, в ходе которых я попросил их предпринять более активные усилия по борьбе с коррупцией в государственной системе управления.

Я созвала Высший совет безопасности по трем важным вопросам и рекомендовала правительству принять конкретные меры, чтобы остановить хищение государственных денег", – этим утверждением завершается отчет президента Санду.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova