Трое сотрудников Национальной филармонии отправятся на скамью подсудимых

Сотрудников Нацфилармонии обвиняют в халатности, результатом которой стало уничтожение охраняемого государством архитектурного объекта стоимостью более пяти миллионов леев.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Трое сотрудников Национальной филармонии имени Сергея Лункевича предстанут перед судом за "нарушение правил пожарной безопасности".

Центральный офис столичной прокуратуры завершил расследование уголовного дела и направил материалы на троих обвиняемых в суд.

"Согласно обвинительному заключению, 24 сентября 2020 года главный инженер (являющийся также инженером по охране труда) филармонии дал указание старшему технику и его подчиненным произвести резку стальных труб. Вследствие недостаточного надзора за работой шлифовальной машины с одновременным осуществлением других строительно-монтажных работ был допущен контакт раскаленных стальных частиц с горючими материалами, находившимися в непосредственной близости от места резки. В результате произошло возгорание, впоследствии охватившее все здание филармонии", – сообщается на официальном интернет-ресурсе прокуратуры.

Таким образом, охраняемый государством архитектурный объект стоимостью более пяти миллионов леев был полностью разрушен. Ущерб в размере трех с половиной миллионов леев был также нанесен экономическим агентам, арендовавшим помещения в здании кишиневской филармонии.

Трое обвиняемых, находящихся под следствием, своей вины не признают. Однако, если вина все же будет доказана, им грозит крупный штраф или наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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