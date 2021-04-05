Виктор Гайчук: Национальная армия не будет воевать со своим народом

И. о. главы оборонного ведомства говорит, что ждет от участия армии в антиэпидемических мерах в том числе и позитивного психологического эффекта.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Введенный в республике с третьего апреля режим чрезвычайного положения предполагает использование подразделений и ресурсов Национальной армии, "учитывая развитие и тенденции эпидемиологической ситуации, вызванной инфекцией COVID-19 в Республике Молдова, и необходимость введения ограничительных мер".

В связи с этим в обществе заговорили о бронетранспортерах и вооруженных автоматическим оружием солдатах на улицах молдавских городов. Исполняющий обязанности министра обороны Молдовы Виктор Гайчук спешит успокоить общественное мнение.

"Согласно указу президента, подразделения Национальной армии придаются в помощь структурам МВД, в первую очередь карабинерам, патрулирующим улицы. Мы будем помогать там, где полиции не хватает личного состава. И, конечно же, наши военнослужащие будут выполнять свои обязанности без всякого оружия. Мы не собираемся воевать со своим народом, хочу сразу всех успокоить", – заявил Гайчук в интервью Sputnik Молдова.

И. о. главы оборонного ведомства говорит, что ждет от участия армии в антиэпидемических мерах в том числе и позитивного психологического эффекта.

"Очень хочу верить, что присутствие военнослужащих в городе будет способствовать самодисциплине граждан. Надеюсь, люди видят в человеке в военной форме в первую очередь помощника и защитника, а также дисциплинированного человека, который может служить примером для подражания в борьбе с невидимым, но очень коварным врагом – ковидом", – говорит Гайчук.

Он также утверждает, что последний всплеск заболеваемости коронавирусом, в отличие от гражданского общества, почти не коснулся армии.

"Не хотелось бы сглазить, но воинский устав и воинская дисциплина очень помогаю нам в борьбе с эпидемией. Уже многие месяцы число болеющих военнослужащих держится на уровне 30 человек. И рост пока не наблюдается", – утверждает Гайчук.

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