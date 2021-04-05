Похищение Чауса – недоработка спецслужб или тайный сговор

Украинские власти давно просили Молдову об экстрадиции судьи Николая Чауса, на которого на родине заведено уголовное дело. В итоге своеобразная "экстрадиция" состоялась.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. В понедельник и. о. главы молдавского МВД Павел Войку отчитался о ходе следствия по факту произошедшего третьего апреля в Кишиневе похищения группой неких вооруженных лиц украинского судьи Николая Чауса (чье прошение о предоставлении политического убежища в Молдове по сей день не получило окончательного вердикта).

Войку утверждает, что похитители пересекли молдавскую границу со стороны Украины, что в данный момент они уже вернулись на территорию соседнего государства и что по этому делу у силовиков есть один задержанный.

При этом молдавскому обществу настойчиво дают понять, что спецслужбам, правоохранительным органам и прочим государственным структурами Молдовы абсолютно ничего не было известно о готовящейся "акции" в самом центре молдавской столицы.

"В принципе, в такого рода похищениях нет ничего необычного, – заявил в интервью Sputnik Молдова бывший глава Министерства государственной безопасности республики Анатолий Плугару. – Как правило, такие происшествия говорят о том, что в одном государстве спецслужбы сильные, а в другом – не очень. Если о подготовке этого похищения СИБ и МВД действительно ничего не знали, это свидетельствует о серьезных промахах в их системе сбора и обработки информации по, скажем так, серьезным вопросам".

Плугару, к слову, вспоминает о дерзком задержании приднестровского лидера Игоря Смирнова, осуществленном молдавским МВД в 1991 году в Киеве. При этом указывает, что в подавляющем большинстве случаев силовые структуры разных стран все же стараются осуществлять задержания на чужой территории, сообразуясь с международными договорами и уведомляя коллег.

"В данном случае, возможно, у тех, кто организовал это похищение, не было заинтересованности в том, чтобы уведомить молдавские власти. Но также не стоит забывать об отношениях, которые в свое время сложились у Плахотнюка и Порошенко, обменивались такого рода "услугами". И то, что эти люди официально уже не находятся у власти в своих странах, не означает, что на руководящих должностях не осталось их сторонников", – говорит ветеран Молдавских спецслужб.

В случае если за похищением судьи Чауса (напомним, обвиняемого на родине в получении крупной взятки) действительно стоят украинские спецслужбы, не пожелавшие уведомить о своем "мероприятии" молдавских коллег, следует ли Молдове потребовать от Украины, так сказать, сатисфакции?

Политический аналитик Корнелию Чуря полагает, что, хотя Украина и и не пересекла "красные линии", выразить протест необходимо.

"Если верна версия о Службе безопасности Украины, то, в принципе, наши соседи поступили некрасиво, и нам следует предъявить определенные претензии украинской стороне. Потребовать, чтобы впредь ничего подобного не повторялось.

С другой стороны, хоть и в определенной мере был нарушен суверенитет Республики Молдова, похитили гражданина Украины и в целом большого ущерба нашей стране не нанесли", – говорит Чуря.

Однако здесь есть один важный нюанс. Поскольку окончательного решения по политическому убежищу для Чауса еще нет, по закону невозможна и его экстрадиция – даже если бы такой запрос поступил от Украины по официальным каналам.

"Могло ли иметь место некое тайное соглашение по Чаусу между властями Украины и Молдовы? Разумеется, этого исключать нельзя. Наши власти вполне могли подыграть украинской стороне. Хотя и молдавские силовики, и Майя Санду сейчас отнекиваются, в итоге скрыть факт подобного соглашения не удастся. Полагаю, в ближайшее время мы узнаем правду", – считает Чуря.

В отличие от политолога, в том, что в деле Чауса имел место факт сговора, не сомневаются депутаты парламентской фракции ПСРМ. Последние провели пятого апреля специальный брифинг, на котором прямо обвинили Службу информации и безопасности и президента Санду в том, что о готовящемся похищении украинского судьи им было известно заранее.

Народные избранники от Партии социалистов выстроили следующую хронологию.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский обратился к тогдашнему премьер-министру Молдовы Майе Санду с просьбой об экстрадиции Чауса на Украину. Санду в то время заявила, что "сделает все возможное", дабы удовлетворить этот запрос. В 2021 году уже в качестве молдавского президента Майя Санду встретилась с Зеленским за закрытыми дверьми. В конце февраля - начале марта нынешнего года руководство СИБа, который ныне напрямую подчинен президенту, встретилось с представителями спецслужб Украины. 13 марта 2021 года Санду встретилась с руководством СИБа. 29 марта портал RISE Moldova, финансируемый США и Соросом, публикует статью о Чаусе.

"Второго апреля посол США Хоган встречается с Майей Санду и Ренато Усатым, а третьего апреля происходит похищение Чауса, и Усатый публикует видео с деталями похищения. Появляются вопросы о синхронизации, которые ведут к мысли, что Майя Санду замешана в этом процессе", - заявил депутат ПСРМ Богдан Цырдя.

Более того, депутат Григоре Новак заявил, что на следующем заседании парламента социалисты потребуют создания по этому вопросу следственной комиссии.

"Служба информации безопасности не могла не знать о присутствии на территории Молдовы сотрудников спецслужбы другой страны. И сейчас, мягко говоря, подозрительно выглядят заверения руководства СИБа, о том, что им "ничего не было известно", – утверждает Новак.

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