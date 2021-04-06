"Россия возвращается": эксперт - о дипотношениях между Москвой и Кишиневом

Трудно начинавшиеся дипломатические отношения между нашими странами и по сей день не достигли заложенного в них потенциала.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Во вторник исполнилось 29 лет с момента установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова.

За без малого три десятка лет взаимоотношения между двумя странами переживали и периоды потепления, и моменты заморозков. Но есть и аспекты, которые, по мнению, например, представителей законодательного органа России, все эти годы остаются неизменными.

"Хочу особо подчеркнуть, что в России молдавский народ издавна воспринимается как братский, – говорит в интервью Sputnik Молдова депутат Государственной думы, член комитета по делам СНГ Артем Туров. – Народ Молдовы близок россиянам исторически, культурно, родственен по вере. И для нас очень важны отношения, которые складывались веками.

Именно поэтому Россия и сегодня регулярно оказывает Молдове помощь, скажем, в области сельского хозяйства или в сфере борьбы с пандемией коронавируса – первая партия российской вакцины уже готовится к отправке в республику".

Туров отмечает, что в современной Молдове отношение к Российской Федерации часто представляет собой "два мира" – то, как Россию воспринимают некоторые представители политического класса, и то, как к ней относится (с неизменной симпатией) подавляющее большинство населения республики.

"Плохо, когда во внешней политике государства возникают отчетливые "перекосы". А еще хуже, если тех или иных политиков или даже целое внешнеполитическое ведомство начинают использовать для достижения целей третьих стран. Мы очень хотим надеяться, что власть Молдовы будет достаточно мудра и впредь станет ориентироваться на проведение взвешенной и сбалансированной внешней политики", – заявил Туров.

Молдавский политический аналитик Валентин Крылов, который в 1992 году был депутатом молдавского парламента, вспоминает, что становление дипломатических отношений России и Молдовы пришлись на весьма непростой период, когда обе страны еще не оправились от "стресса", вызванного распадом СССР.

Он полагает, что за 29 минувших лет огромный потенциал российско-молдавских отношений был реализован лишь в незначительной мере, и склонен возложить ответственность за это на молдавскую сторону.

"Кажется, в Молдове очень многие до сих пор не понимают, что Россия прежде всего – это безразмерный рынок сбыта для молдавской продукции. А ведь это важнейший экономический компонент, за который буквально зубами держатся другие страны.

Молдова получила в наследство от СССР уникальную возможность продавать свою продукцию на российском рынке, возможность привлекать огромные инвестиции из России, расширять это сотрудничество уже в новых условиях. И все эти блестящие перспективы, как видим, оказались маловостребованными в Молдове. И сегодня доля молдо-российского торгового баланса значительно сужена и не имеет тенденции к серьезному росту. К сожалению...", – говорит эксперт.

"Ни горячо, ни холодно" – так характеризует сегодняшние дипломатические отношения Молдовы и России политолог Борис Шаповалов.

"К счастью, у России с Молдовой нет открытой конфронтации, как, например, с Украиной и Грузией, но нет и таких теплых, сердечных отношений, как с Казахстаном и Белоруссией. Мы где-то посередине", – считает Шаповалов.

Впрочем, по его мнению, сегодня есть немало желающих помешать двум странам установить нормальные дипломатические отношения.

"Плохо то, что Молдову откровенно подталкивают к конфронтации с Россией. Мы ведь не можем не видеть, что происходит в окружающем нас мире. Сейчас мы наблюдаем острую геополитическую борьбу с Российской Федерацией со стороны ЕС и США. Видим попытки вытеснить или по крайней мере ограничить влияние России на пространстве СНГ, в том числе и в Молдове", – говорит политолог.

И все же, полагает Шаповалов, Россия возвращается.

"Я помню, как в начале 2000 годов медленно, но верно менялась политика российской власти в отношении соотечественников, проживающих за пределами РФ. В этом году, кстати, исполняется 11 лет с момента, как в Кишиневе был открыт Российский центр науки и культуры, который проводит большую работу по укреплению российской-молдавских отношений.

Я знаю, что сегодня в Российской Федерации всерьез говорят о том, что Россия должна коренным образом изменить степень своего присутствия и влияния на постсоветском пространстве. И действительно, это естественная зона ее интересов, это нужно понимать и с этим надо считаться", – уверен Шаповалов.

Напомним, к сегодняшнему дню договорно-правовая база этих отношений включает около 200 двухсторонних документов о сотрудничестве в различных областях.

Так, с 1996 года работает Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, определяющая развитие торгово-экономических отношений между двумя странами и предусматривающая ряд мер в области таможенного контроля, транспорта, энергетики, сотрудничества в других отраслях в рамках СНГ.

19 ноября 2001 года был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве двух стран (вступил в силу 13 мая 2002 года). В преамбулу документа включены положения о стратегическом партнерстве между двумя странами и роли России как посредника и гаранта политического урегулирования приднестровской проблемы. В ноябре 2011 года действие документа было автоматически продлено на десять лет.

С 2012 года между Молдовой и Россией действует торговый режим, предусмотренный Договором о зоне свободной торговли в рамках СНГ (подписан 18 октября 2011 года, ратифицирован молдавским парламентом 27 сентября 2012 года).

В Молдове работают российские компании "Газпром", "Лукойл", "Интер РАО ЕЭС", "Итера". В республике, по данным Государственной регистрационной палаты Молдовы, зарегистрировано более 800 совместных российско-молдавских предприятий.

С Молдовой в различных сферах сотрудничают 55 субъектов Российской Федерации. Всего между регионами России и молдавским правительством заключено более 30 рамочных соглашений. В последние годы наиболее активно сотрудничество развивалось с Москвой, Санкт-Петербургом, Республикой Татарстан, Белгородской, Ростовской, Брянской, Московской, Волгоградской, Нижегородской и Калужской областями в экономике, образовании, культурной сфере.

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