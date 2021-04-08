Эксперт: президент Санду ведет Молдову не в Евросоюз, а в Румынию

Молдаванам куда выгоднее выращивать собственные яблоки, чем собирать их в Польше. При этом есть страна, где молдавскую продукцию по-прежнему ждут.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Одним из своих достижений в течение первых ста дней на посту президента Молдовы, Майя Санду назвала "вывод Молдовы из международной изоляции", имея ввиду якобы "восстановленные отношения с Евросоюзом".

Однако выгоды от "вывода" и "восстановления" население Молдовы все никак не может ощутить, утверждают эксперты.

"Выгодное географическое расположение Молдовы между Евросоюзом и Россией предоставляет ей шанс на ведение многовекторной политики, – говорит в интервью Sputnik Молдова директор Московского института региональных проблем Дмитрий Журавлев. – Но вот вопрос: насколько Молдова как экономический субъект интересна Евросоюзу? Политически – да, несомненно, интересна, поскольку Западу сегодня тем проще диктовать условия России, чем меньше у нее друзей. А вот нужна ли Молдова ЕС с экономической точки зрения – большой вопрос".

Российский политолог-международник вспоминает историю о том, как французские фермеры когда-то громили автопоезда, везущие итальянское вино.

"Разумеется, к сегодняшнему дню эта система в Европе уже урегулирована, никто никого больше не громит. Но суть осталась прежней. Продовольственных товаров ныне в ЕС избыток, их производство и продажа очень жестко регламентируется. И в этих условиях, боюсь, Молдова не сможет сравниться ни с Румынией, ни, допустим, с Польшей, которые имеют в Евросоюзе право голоса и будут, конечно, защищать своих сельскохозяйственных производителей.

Таким образом, разумно будет предположить, что президент Санду ведет сегодня Молдову скорее не в Евросоюз, а в Румынию...", – утверждает Журавлев.

Он отмечает, что ныне выстраивать экономические отношения с Евросоюзом сложно даже Греции, являющейся его членом.

"Я помню, с каким энтузиазмом греки пытались наладить экспорт в Россию своего прекрасного оливкового масла, которое по существующим правилам внутри ЕС они могут продавать только в своей стране. А вот испанское масло можно продавать и в других странах Евросоюза.

А уж о таких странах как Молдова или Украина в подобных условиях вообще никто не задумывается. Разве что с точки зрения крайне дешевой рабочей силы. Запад устанавливает правила игры, а в любом казино, как мы знаем, всегда выигрывает его хозяин", – говорит директор института региональных проблем.

Однако, убежден Журавлев, произведенная в Молдове продукция должна и может быть высоковостребованной. Молдаванам, по его мнению, куда выгоднее "выращивать собственные яблоки, чем собирать польские".

"Молдавскую продовольственную продукцию по-прежнему и в больших количествах готова покупать Россия. У нас есть южные регионы, но при 150 миллионах населения молдавские яблоки и вино в стране лишними не будут. В отличие, заметьте, от Франции, Италии или Испании, все это от Молдовы не нужно.

Но власти Молдовы, думаю, стоит помнить о том, что брак по расчету крепок тогда, когда верен сам расчет. Если условный стратегический союз между Россией и Молдовой будет выгоден населению обеих стран, то он будет очень устойчивым. И такой компромисс найти не так уж сложно. Мы с удовольствием будем покупать ваши яблоки, а вы, надеюсь, – наши трактора. Которые, может быть, не такие блестящие на вид, как американские, зато стоят намного дешевле", – считает Журавлев.

По мнению молдавского политолога Бориса Шаповалова, говорить о прагматизме во внешнеэкономических отношениях Молдовы сегодня не приходится по единственной причине – огромная часть отечественной политической элиты сегодня не в состоянии принимать независимые решения, а республика, по сути, находится под внешним управлением.

"Нерешительность многих молдавских политиков и их непоследовательные действия, напоминающие метания из стороны в сторону, вызваны тем, что они абсолютно несамостоятельны в принимаемых решениях, выполняют волю, продиктованную извне, прежде всего – из Брюсселя и Вашингтона", – убежден Шаповалов.

За примерами, считает политолог, далеко ходить не нужно.

"Вспомним премьер-министров Молдовы за последние 10 лет. Кто-то из них сегодня находится в Румынии, кто-то сбежал в другие в страны. Вспомним пофамильно тех, кто украл свыше одного миллиарда долларов в 2014 году, именно они ранее заявляли о необходимости борьбы с коррупцией", – говорит эксперт.

Шаповалов отмечает, что часто декларируемые политиками правого толка лозунги о борьбе с коррупцией и отстаивание прав человека – это те наиболее распространенные методики, "фишки", которые они умело используют, и которые придуманы западной пропагандой и спецслужбами для того, чтобы очернить определенного человека, чтобы повесить на него необходимый социальный ярлык.

"Компромат на ряд прозападных политиков в республике – это тот основной рычаг, на который охотно нажимают их кураторы из ЕС и США для того, чтобы задать свой тон ходу событий в верхах молдавской власти", – резюмирует Шаповалов.

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