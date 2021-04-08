Примэрия обещает оборудовать в Кишиневе почти 9000 парковочных мест

Совместно с проектным институтом Chişinăuproiect муниципалитет разрабатывает дизайн парковок и технические условия для объявления тендера по двум зонам, в которых будут созданы автостоянки.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. В течение 2021 года кишиневская примэрия намерена создать большое количество парковочных мест в центре города. Затем этот процесс охватит и окраины Кишинева.

"Недавно был проведен тендер на разработку схем организации движения на улицах Измаил, А. Матеевича, М. Витязула и Албишоара.

Это четыре отдельных участка, общей протяженностью 39 км. В то же время мы находимся на завершающей стадии подготовки тендера на устройство автостоянок в центральном районе Кишинева за счет проезжей части", – заявил столичный градоначальник Ион Чебан.

Примар Кишинева также сообщил, что совместно с Î.M. Chişinăuproiect муниципалитет разрабатывает дизайн парковок и технические условия для объявления тендера по двум зонам.

Таким образом, в "Зоне 0" будут оборудованы 3000 парковочных мест, в "Зоне 1" - 2100 размеченных мест и еще 3500 мест на тротуарах.

"Кроме того, около 112 точек для парковки также будет оборудовано в районе Центрального рынка, в периметре улиц Армянская – Митрополит Варлаам – Тигина. Это стало возможным после эвакуации муниципальных киосков вокруг рынка", – заявил Чебан.

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