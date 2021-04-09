Маркедонов: Киев и Кишинев совместно воздействуют на экономику Приднестровья

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов во время дискуссии в студии Sputnik прокомментировал позицию президента Молдовы Майи Санду, которая, как известно, последовательно выступает за вывод из Приднестровья миротворческого контингента Российской Федерации.

"Эта "песня" совершенно не нова. Еще в 2017 году Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о том, что присутствие российских миротворцев в Приднестровье "противоречит Основному закону республики". Были заявления и правительства Молдовы – в том числе о необходимости трансформации приднестровской миротворческой операции", – заявил Маркедонов.

При этом, эксперт полагает, что Молдова сегодня не располагает достаточной военной силой для того, чтобы приднестровский конфликт разморозить. Однако, если провести аналогию с экономическим понятием связанного кредита, на постсоветском пространстве, по его мнению, в пору говорить о существовании "связанных" конфликтов. И в этой связи упоминает Украину.

"Давайте не забывать, что Приднестровье имеет 405 км границы с Украиной. В регионе присутствует оперативная группа российских войск, по разным оценкам это 1500-2000 военных. А в Одесской области – 10 тысяч украинских военных. Эта ситуация опасна", – сказал Маркедонов.

В этом контексте, по мнению эксперта, сегодня Киев и Кишинев совместно оказывают экономическое воздействие на Приднестровье.

"Есть Украина и отколовшиеся от нее территории, есть Молдова и отколовшаяся от нее территория… Но есть общий интерес, чтобы эти территории были как-то интегрированы", – утверждает научный сотрудник Института международный исследований.

В этом году исполняется 29 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Оперативная группа российских войск охраняет склады боеприпасов в селе Ковбасна.

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