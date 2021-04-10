Спасет ли молдавского производителя "длинная" полка в магазинах

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. Руководство Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды провело встречу с представителями Ассоциации иностранных инвесторов в Республике Молдова (FIA), результатом которой стало решение расширить список продуктов питания молдавского производства, представленных на полках торговых сетей республики.

По обоюдному мнению, доля молдавской продукции на магазинной полке должна составлять не мене 50%.

"Следуя примеру некоторых стран, мы считаем, что предоставление как минимум 51% линейной длины полки для отечественных товаров является мерой поддержки производителей Молдовы и позволит популяризировать местное потребление", – сказал вице-председатель FIA Гокче Янасмаян.

Как утверждают представители Минсельхоза, уже существует обновленный список, содержащий почти три с половиной сотни товарных позиций. В списке: свежие и консервированные фрукты и овощи, молочные продукты, яйца, мед, выпечка, свежее и переработанное мясо, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, масло, безалкогольные и алкогольные напитки, замороженные продукты, соусы и т. д. Он составлен по итогам консультаций с профильными молдавскими ассоциациями и, как сообщается, направлен на согласование с представителями торговых сетей.

"Молдова располагает огромным потенциалом производства сельскохозяйственных продовольственных товаров. Отечественные продукты питания и напитки – лучшие. Изменение и обновление списка молдавских продуктов, представленных на полках торговых сетей в стране, обеспечит отечественным производителям стабильность. Министерство сельского хозяйства подтверждает свою позицию в вопросе о важности соблюдения квоты на полке не менее 50%, мы открыты для обсуждения этого вопроса", – заявил глава Минсельхоза Ион Пержу.

Экономические эксперты, комментирующие для Sputnik Молдова новую меру по защите отечественного производителя, в целом склонны ее приветствовать. Другое дело – как такого рода протекционизм будет работать на практике с учетом масштабности проблемы и нескольких очевидных "но".

"Если мы посмотрим на сложившееся в последние десять лет в Молдове соотношение экспорта и импорта, то обнаружим, что первое превышает второе ровно в два раза, – говорит доктор экономики Михаил Пойсик. – У такого положения дел много причин, среди которых и неэффективная организация производств, и, скажем, картельные сговоры, обуславливающие завышение цен на нефтепродукты в республике. Огромный процент, например, молока в Молдове сегодня производится на личных подворьях, а не на промышленных предприятиях, что снижает его конкурентоспособность. В производственной сфере мы сегодня настолько деградировали в технологическом и организационном плане, что страна буквально в одном шаге от того, чтобы полностью перейти на потребление импортной сельхозпродукции".

А значит, полагает Пойсик, никакая мера, направленная на поддержку и защиту молдавского производителя в нынешней ситуации, не будет чрезмерной.

"Возможно, это в определенной мере волюнтаристский подход, но ведь нужно с чего-то наконец начинать. И хорошо бы при этом еще и помнить, что любое производство имеет смысл только тогда, когда для произведенной продукции существует рынок сбыта.

Мы с некоторых пор легкомысленно отказываемся от возможностей, предоставляемых молдавским производителям рынком Российской Федерации, и в то же время не достигли хоть сколько-нибудь ощутимых успехов на рынке Европейского союза. Полагаю, предоставить свободу отечественному производителю на внутреннем рынке – хорошая идея", – утверждает эксперт.

Однако на эту идею пока не получен "фидбэк" от представителей молдавских торговых сетей, которые традиционно воспринимают подобные меры, мягко говоря, без энтузиазма. Как, например, зарегистрированный в январе проект закона, предполагающий ограничить десятью процентами размер коммерческой скидки, которую торговые предприятия могут требовать от производителей продуктов питания. Продавцы в Молдове всякий раз апеллируют к "принципам свободного рынка" в противовес усилению "государственного регулирования в экономике".

Справедливости ради стоит заметить, что предпринимаемые молдавским государством защитные меры действительно не всегда достигают запланированного практического эффекта.

Довольно показательна в этом смысле история с попыткой законодательно ограничить в Молдове торговую наценку на "социальные товары". Попытка эта провалилась ровно в тот момент, когда торговые сети, вместо того чтобы закупать, допустим, доступные по цене моющие средства, начали заказывать исключительно дорогостоящие. С вполне понятным желанием зарабатывать с килограмма моющего средства не пять леев, а двадцать. Покупатели в итоге вынуждены были платить втридорога.

"Дело далеко не только в "длине" полки для товаров от отечественного производителя, – говорит экономический эксперт Виорел Гырбу. – Куда важнее показатели товарооборота. Согласитесь, в заявленном 51% не будет никакого смысла, если размещенный на этой полке товар неделями пролежит невостребованным. Можно выложить продукты перед глазами покупателя, но наивно думать, что он только на этом основании станет их покупать".

Гырбу утверждает, что самая радикальная протекционистская мера не даст искомого результата, если она защищает заведомо неконкурентоспособный продукт.

"Отечественный продукт по критерию соотношения цены и качества должен как минимум не уступать импортным товарам. Иначе вся эта затея – зря. Покупателю свойственно забывать об абстрактных соображениях патриотизма, когда речь идет конкретно о содержимом его кошелька..." – считает экономист.

Также остается открытым вопрос, какая часть сегодняшних сельскохозяйственных производителей Молдовы в состоянии, допустим, еженедельно поставлять торговой сети определенный товар определенными партиями по определенный цене. А ведь это, отмечают эксперты, одна из главных причин, по которой отечественные продавцы вынуждены отдавать предпочтение продукции зарубежных производителей.

Впрочем, Пойсик и Гырбу солидарны в одном: отдельная мера, какой бы разумной и практичной она ни была, не может быть основой возрождения молдавского сельскохозяйственного производства.

Необходим комплекс продуманных и взаимосвязанных действий, нужна система.

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