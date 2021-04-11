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Парк

Фото: в Кишиневе за неделю посадили две тысячи деревьев

© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/17/32145369.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210411/34340430/cheban-v-kishineve-za-nedelyu-posadili-dve-tysyachi-derevev.html

В прошлом году примэрия Кишинева посадила более 60 000 деревьев по всему городу. К посадочной кампании присоединились несколько волонтеров, организаций и представителей посольств.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. В молдавской столице в течение текущей недели было высажено более двух тысяч деревьев.

Как сообщил мэр Кишинева Ион Чебан в соцсетях, в этом году кампания была возобновлена позже из-за ограничений, вызванных пандемией и большого количества инфицирований.

"Посадка деревьев проводится с соблюдением всех правил безопасности и с участием небольших групп людей", - пишет Чебан.

За прошедшую неделю, по данным мэрии, в Кишиневе было посажено около 1000 деревьев во всех секторах, в субботу высажено еще 1000.

Также 10 апреля Ассоциация женщин-полицейских посадила несколько деревьев и кустарников на территории зоопарка.

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