Фото: в Кишиневе за неделю посадили две тысячи деревьев

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. В молдавской столице в течение текущей недели было высажено более двух тысяч деревьев.
Как сообщил мэр Кишинева Ион Чебан в соцсетях, в этом году кампания была возобновлена позже из-за ограничений, вызванных пандемией и большого количества инфицирований.
"Посадка деревьев проводится с соблюдением всех правил безопасности и с участием небольших групп людей", - пишет Чебан.
За прошедшую неделю, по данным мэрии, в Кишиневе было посажено около 1000 деревьев во всех секторах, в субботу высажено еще 1000.
Также 10 апреля Ассоциация женщин-полицейских посадила несколько деревьев и кустарников на территории зоопарка.
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