Фото: в Кишиневе за неделю посадили две тысячи деревьев

В прошлом году примэрия Кишинева посадила более 60 000 деревьев по всему городу. К посадочной кампании присоединились несколько волонтеров, организаций и представителей посольств.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. В молдавской столице в течение текущей недели было высажено более двух тысяч деревьев.

Как сообщил мэр Кишинева Ион Чебан в соцсетях, в этом году кампания была возобновлена позже из-за ограничений, вызванных пандемией и большого количества инфицирований.

"Посадка деревьев проводится с соблюдением всех правил безопасности и с участием небольших групп людей", - пишет Чебан.

За прошедшую неделю, по данным мэрии, в Кишиневе было посажено около 1000 деревьев во всех секторах, в субботу высажено еще 1000.

Также 10 апреля Ассоциация женщин-полицейских посадила несколько деревьев и кустарников на территории зоопарка.

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