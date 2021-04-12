Эксперт: досрочные выборы в парламент могут состояться в августе

Роспуск законодательного форума и очередной выборный процесс в Молдове уже неизбежны, считают аналитики. Вопрос только в том, когда это произойдет.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. На этой неделе Конституционный суд Молдовы рассмотрит два важных обращения: от партии "Действие и солидарность" – о правомочности введения в стране режима чрезвычайного положения, а также от президента Санду – о наличии в республике условий для роспуска парламента.

Эксперты, комментирующие сложившуюся ситуацию для Sputnik Молдова, уверены, что оба запроса получат положительный вердикт КС.

"Думаю, отнюдь не случайно, что оба эти обращения были поданы фактически одновременно, – говорит политический аналитик Игорь Волницкий. – Надо полагать, по второму запросу прозвучит вердикт, который от Конституционного суда так хочет услышать Майя Санду – о наличии оснований для роспуска законодательного органа текущего созыва. Вопрос теперь лишь в том, когда состоятся досрочные парламентские выборы".

Волницкий отмечает, что ныне в молдавском парламенте сложилась некая критическая масса депутатов, ратующих за досрочные выборы (все ли из них делают это искренне – другой вопрос). При этом, по его мнению, фракция Партии социалистов предпочла бы отложить электоральный процесс до осени, тогда как "Действие и солидарность" хочет провести выборы как можно скорее. Конец лета, считает эксперт, мог бы стать компромиссом между двумя этими позициями.

"Не стоит забывать, что август в Молдове – довольно специфический месяц. В это время в республику обычно приезжают ее граждане, живущие и работающие за рубежом. Наверняка Майя Санду учитывает этот факт, поскольку зарубежная молдавская диаспора почти в полном составе является ее электоратом", – утверждает Волницкий.

Впрочем, по его мнению, даже при таком раскладе новые органы государственной власти Молдовы начнут нормально работать не ранее ноября. Один месяц будет потрачен на процедурные вопросы, еще один – на формирование правительства, считает эксперт.

"Следует ожидать от досрочных парламентских выборов каких-то особых неожиданностей? Думаю, нет. Хотя некоторая интрига все же присутствует. Если абстрагироваться от названий партий и предположить, какими в новом законодательном органе окажутся доли условно правоцентристских и левоцентристских сил, то есть вероятность, что формирование новых органов власти будет процедурой не столь простой и легкой, как нас сейчас пытаются уверить некоторые политики", – считает Волницкий.

Кроме того, свое слово, несомненно, еще скажет пандемия. Эпидемия коронавируса, полагает политолог, в первую очередь скажется на явке избирателей.

"Сегодня во многих странах, и особенно в Европе, вводятся новые ограничения. Многие ожидают в ближайшие месяцы уже четвертую по счету волну пандемии, при том, что вакцинация дает немного не те результаты, которые от нее ожидали.

Так, полагаю, в этот раз будет достаточно проблематично организовать голосование молдавских граждан за рубежом. Да и внутри Молдовы, надо думать, многие решат не приходить к избирательным урнам. И эти обстоятельства вполне способны серьезно расстроить планы некоторых политических сил", – полагает Волницкий.

Его коллега Корнелиу Чуря допускает, что Конституционный суд РМ способен еще более затянуть период неопределенности, ответив на два последних запроса своеобразным компромиссом.

"Шансы на то, что Конституционный суд примет решение о правомочности роспуска парламента, достаточно велики. При этом в последнее время заметно желание молдавского КС искать определенную "золотую середину", попеременно поддерживая то одну, то другую из ныне противоборствующих в стране политических сил.

Таким образом, Конституционный суд может, ответив положительно на обращение президента, не удовлетворить запрос партии "Действие и солидарность". Тем самым на неопределенный срок отдалив перспективу роспуска парламента и проведение досрочных выборов", – сказал Чуря.

Политолог не сомневается, что досрочные парламентские выборы рано или поздно состоятся. А вот возможность посредством этого процесса устранить нынешний политических кризис вызывает у него обоснованные сомнения.

"Не исключено, что партия "Действие и солидарность" покажет на этих выборах результат лучший, нежели на предыдущих. Но мне трудно представить, что правые получат более 50 процентов мест в законодательном органе.

В то же время левые, если у них будет возможность создавать политические альянсы, вполне могут такое большинство составить", – говорит политолог.

Чуря подчеркивает, что "неуверенные действия и упрямство" Майи Санду, нежелание молдавского президента идти на какие-либо компромиссы многим в стране "порядком надоели".

"Некоторая "чудаковатость" в действиях правых, на мой взгляд, заключается в том, что многими своими действиями они сегодня роют себе яму, совершенно этого не осознавая. Со времени президентских выборов мы наблюдаем заметный спад популярности Майи Санду в республике и если этот тренд углубится, левые, ведомые ПСРМ, могут получить в следующем парламенте позиции, весьма для них комфортные", – считает эксперт.

Молдавский политический аналитик Валентин Крылов подозревает, что реальное решение о том, какие вердикты вынесет Конституционный суд на два последних запроса, будет принято не в Молдове.

"Я, простите, не верю в полную независимость молдавского Конституционного суда. Предполагаю, что для него является определяющей позиция коллективного Запада. И если эта позиция будет едина и достаточно тверда к 15 апреля, когда КС предположительно огласит вердикт по вопросу роспуска парламента, решение это будет в пользу президента Санду", – считает Крылов.

Одновременно с этим эксперт подчеркивает, что объявленному парламентом режиму чрезвычайного положения Конституционному суду изначально "нечего сказать", поскольку такие вопросы – не его прерогатива.

"Если же и режим ЧП будет отменен, то управление развитием дальнейших событий окажется в руках президента. У Майи Санду появится право немедленно распустить парламент, хотя она и не обязана этот делать.

Но мой прогноз - президент в этом случае парламент непременно распустит. Досрочные парламентские выборы стали идеей фикс президента Санду. Логики в этом никакой нет, есть просто зацикленность на определенной цели", – убежден эксперт.

А значит, и ближайшие перспективы Молдовы, по мнению Крылова, довольно мрачны.

"Трудно ждать от досрочных парламентских выборов чего-то другого, кроме дальнейшего углубления нынешнего политического кризиса. А в основе этого кризиса – правовой нигилизм, тянущийся с самого верха, когда никакая Конституция не имеет значения, если главе государства очень хочется добиться своей цели", – утверждает Валентин Крылов.

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