"В течение прошедших суток в Молдове произошли 50 инцидентов, потребовавших вмешательства пожарных расчетов. На территории республики были проведены пять поисково-спасательных операций. Кроме того, в 17 случаях была востребована разнообразная помощь со стороны сотрудников инспектората", – сообщается на странице ведомства в социальной сети Facebook.
Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает граждан республики своевременно информировать по номеру Единой службы 112 пожарных и спасателей обо всех случаях, требующих их вмешательства.
Политический аналитик Игорь Волницкий считает, что ни один из политических игроков, включая президента Майю Санду, не может похвастаться какими-либо достижениями в контексте пандемии и экономического кризиса, которые частично перекрывали политическую повестку.