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Пожарная машина

За сутки в Молдове 72 раза потребовалось вмешательство спасателей

© Sputnik / Osmatesco
В Молдове
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Sputnik Молдова
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Граждан просят своевременно информировать спасателей и пожарных обо всех чрезвычайных ситуациях в республике.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны сообщили, что за минувшие сутки молдавские спасатели и пожарные осуществили 72 миссии.

Пожарные с обращением к гражданам Noi muncim, voi stați acasă!
© Sputnik / Anatolii Kiriak
За сутки пожарные и спасатели Молдовы более ста раз выезжали на вызовы
"В течение прошедших суток в Молдове произошли 50 инцидентов, потребовавших вмешательства пожарных расчетов. На территории республики были проведены пять поисково-спасательных операций. Кроме того, в 17 случаях была востребована разнообразная помощь со стороны сотрудников инспектората", – сообщается на странице ведомства в социальной сети Facebook.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает граждан республики своевременно информировать по номеру Единой службы 112  пожарных и спасателей обо всех случаях, требующих их вмешательства.

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Теги:
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