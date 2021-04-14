Разгорится ли вновь "тлеющий" территориальный спор Молдовы и Украины

Молдавско-украинский договор конца девяностых о взаимных территориальных уступках оставил под сукном "спорные моменты", которые могут выйти на поверхность в любой момент.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Земля, в рамках международного договора переданная в свое время Украиной Молдове (построившей на этой территории джурджулештский порт) в очередной раз стала предметом сожаления некоторых чиновников и части общественного мнения соседней страны.

В первых рядах противников якобы незаконной передачи земли Молдове – мэр украинского города Рени Игорь Плехов. Он всерьез решил добиться от молдавского порта Джурджулешты арендной платы в пользу Ренийской громады.

"Нет никаких законных оснований для передачи ренийской земли Молдове. Я общался на эту тему с пограничниками и другими ведомствами. Да, официально они не готовы со мной согласиться, но неофициально поддерживают мою постановку вопроса. Во всяком случае, в нормативных документах бывшего Ренийского района нигде не записано, что местные власти отказались от участка дунайского берега в пользу соседней республики. Следовательно, та земля, на которой сегодня расположен порт Джурджулешты, должна считаться территорией Ренийской громады.

Я намерен направить обращения по этому поводу президенту Украины, в СБУ и НАБУ. Пусть разбираются...", – заявил недавно градоначальник Рени.

Далеко не он один в сегодняшней Украине полагает, что сделка, по которой в 1997 году украинская сторона решила уступить Молдове участок дунайского берега в районе устья Прута была "очень мутной" и стала "предательством национальных интересов".

Напомним, в августе 1998 года премьер-министр Молдовы Ион Чубук и премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко подписали соглашение о передаче в собственность Украины участка автодороги Одесса-Рени и земли около молдавского села Паланка. В обмен Молдова получила 400-метровый украинский отрезок берега Дуная в районе молдавского села Джурджулешты с правом строить здесь порт. Это соглашение было зафиксировано в рамках Дополнительного протокола к Договору между Украиной и Молдовой о государственной границе от 18 августа 1999 года. Таким образом, стороны узаконили взаимные территориальные уступки.

Однако сегодняшние противники договора на Украине, ссылаясь на Конституцию страны, указывают, что любые изменения в территориальной конфигурации государства могут состояться только по итогам всенародного референдума. Каковой в конце девяностых проведен не был.

Отметим, что предыдущий всплеск претензий Украины к джурджулештскому порту случился в 2010 году, когда у власти в Молдове несговорчивых коммунистов Владимира Воронина уже сменил первый "Альянс за европейскую интеграцию", видевший внешнеполитические отношения республики несколько иначе, нежели его предшественники.

Пользуясь, как полагают некоторые, слабостью молдавского правительства Влада Филата, член комитета Верховной рады Украины по иностранным делам Тарас Черновол обвинил Молдову в неполном исполнении договора 1999 года о взаимных территориальных уступках. Республика действительно долгое время отказывалась передавать Украине небольшой участок автотрассы у села Паланка. Но концу 2012 года отрезок дороги был Украине передан, хотя Молдова и сохранила за собой землю под этой трассой. Формально конфликт был исчерпан.

К слову, некоторые украинские эксперты в то время утверждали, что передвижение границы и громкие заявления Черновола были просто "театром", который прикрывал касающиеся порта в Джурджулештах секретные договоренности молдавского премьера Филата и тогдашнего главы кабинета министров Украины Юлии Тимошенко. Филат, как писали украинские СМИ, якобы в обмен на финансовою поддержку своей ЛДПМ со стороны одесских политиков-бизнесменов был готов посодействовать возвращению порта Украине.

Сегодня ренийский голова Плехов и его сторонники убеждены, что пришло время Украине повторить молдавский "финт" 2012 года и не признавать передачу участка территории Украины в районе села Джурджулешты, а считать молдавский порт лишь собственностью Молдовы на территории Украины.

Впрочем, именно сейчас для той части украинской политической элиты, которая находится у власти в стране, резко будировать территориальные претензии к Молдове, что называется, не с руки.

"Сегодня внутри украинского государства идут довольно сложные процессы, – говорит в интервью Sputnik Молдова историк, эксперт Института Русского зарубежья Игорь Иваненко. – Нужно понимать, что южно-бессарабские элиты Украины уже не один год фрондируют в отношении Киева.

Я также хотел бы обратить ваше внимание на довольно интересные итоги последних украинских парламентских выборов, на которых ныне правящая партия "Слуга народа" показала самые слабые результаты в русскоговорящих регионах страны. Где, в свою очередь, триумфально победили кандидаты от оппозиционной партии ОПЗЖ. А, например, в Измаиле сейчас очень сильны позиции партии "За будущее", также критически настроенной к правлению партии Владимира Зеленского.

И в этой ситуации острых противоречий между украинскими периферией и центром тема территориальных претензий к Молдове может быть инструментом создания препятствий для международной политики, которую ведут оппоненты".

При этом мы помним, что свой первый официальный зарубежный визит недавно избранный президент Майя Санду совершила именно в Киев, где из уст глав обоих государств прозвучало немало заверений в самой искренней дружбе и констатировалась идентичность стратегических целей. Кроме того, Киев пригласил Кишинев к участию в откровенно антироссийской "Крымской платформе".

С другой стороны, у "джурджулештского вопроса" для Украины есть предельно утилитарная база. Как справедливо указывает Иваненко, порт Рени ныне находится, пожалуй, в самом удручающем положении за всю свою постсоветскую историю (которая и в целом-то была не блестящей). Уход в Джурджулешты молдавских грузов, в числе прочего, больно ударил по обороту ренийского порта, создав реальную социально-экономическую проблему.

"Может быть, не в самой ближайшей перспективе, но некоторые политические силы Украины непременно поднимут вопрос Джурджулештского порта. Уже сегодня, по крайней мере в южнобессарабском сегменте социальных сетей этот вопрос очень актуален. Чем ближе к следующим выборам на Украине, тем чаще эта тема будет появляться в центре общественного и медийного внимания. И уже не украинская периферия, а первые лица государства вынуждены будут как-то обозначать свою позицию на тему этого тлеющего территориального спора", – утверждает Иваненко.

Наконец, упомянем и новый нюанс, появившийся в свете некоторых недавних событий в Молдове.

Хотя власти республики давно хранят упорное молчание по теме украинских территориальных претензий, недавнее дерзкое похищение в центре Кишинева судьи Николая Чауса может, при определенном развитии событий, заставить это молчание прервать. Роль специальных служб Украины в этой истории, с какой стороны ни посмотри, довольно неприглядна. Теоретически, молдавская сторона способна в ответ на беспардонные действия соседа занять некую принципиальную позицию, апеллируя при этом к западным партнерам.

И если конфликт станет реальностью, что помешает Украине использовать в качестве одного из аргументов давний "тлеющий территориальный спор"?

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