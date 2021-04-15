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Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей

В Кишиневе 500 свободных коек в ковид-центрах, но нет мест в реанимациях

© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
В Молдове
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (156)
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Sputnik Молдова
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В столице наблюдается сокращение роста заболевания COVID-19 среди населения и тенденция к снижению ежедневной смертности от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Столичный примар Ион Чебан сообщил, что в лечебных учреждениях Кишинева в данный момент имеется 500 свободных коек для больных коронавирусом. Однако при этом заняты все места в отделениях интенсивной терапии. 

"К сожалению, серьезных случаев до сих пор остается много и у нас нет свободных коек в отделениях интенсивной терапии, хотя их вместимость увеличена втрое", - заявил кишиневский градоначальник.

С начала пандемии в молдавской столице зарегистрировано 103 000 случаев заражения коронавирусом и 1750 смертельных исходов.

Вакцинация против коронавируса
© Sputnik / Sorokopud Julia
Как проходит вакцинация от COVID-19 в Кишиневе: кому делают прививки

"Мы наблюдаем сокращение роста заболевания COVID-19 среди населения и тенденцию к снижению ежедневной смертности из-за заражения новым коронавирусом. В больницах потребности в лекарствах и расходных материалах полностью обеспечиваются, а первичная медико-санитарная помощь предоставляется по расширенной программе, в том числе по выходным", - заявил Чебан.

Кроме того, по словам кишиневского мэра, медицинские учреждения в муниципалитете хорошо подготовлены к процессу вакцинации: на данный момент в городе работают 19 пунктов по иммунизации.

С начала кампании Молдова получила 112 970 доз вакцины COVID-19. В муниципии Кишинев было распределено 34 580 доз трех типов вакцины против COVID-19: Astra Zeneca, Pfizer/BioNTech и Sinofarm. Всего по состоянию на 14 апреля в муниципии были вакцинированы 30 494 человека, в том числе 11 243 человека в больничных медицинских учреждениях и 19 251 человек в системе первичной медико-санитарной помощи.

"Вчера начался процесс иммунизации второй дозой Pfizer/BioNTech", - утверждает градоначальник.

Напомним, 1 апреля в Кишиневе открылся первый Муниципальный центр вакцинации. Ежедневный график - с 8.00 до 18.00 (в праздничные дни - с 8.00 до 15.00). В Центре есть 6 станций вакцинации, каждая из которых может иммунизировать около 200 человек, поэтому ежедневная вакцинация может достигать 1200 человек.

В настоящее время в Центре проводится приоритетная вакцинация учителей, уже вакцинировано около 40% преподавателей Кишинева.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (156)

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Теги:
Кишинев, вакцинация, коронавирус

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