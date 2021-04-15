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Охрана у ворот на кладбище на улице Дойна. Архивное фото

Как будут работать столичные кладбища на Пасху – что говорят власти

© Sputnik / Ciobanu Victor
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210415/34395823/kak-budut-rabotat-stolichnye-kladbischa-na-paskhu-chto-govoryat-vlasti.html

По итогам заседания столичной Комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение, касающееся функционирования кладбищ в день Пасхи и на Радоницу.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Как сообщил в ходе онлайн-трансляции 15 апреля примар Кишинева Ион Чебан, на Пасху столичные кладбища работать не будут.

Столичный градоначальник отметил, что это решение было принято исключительно в свете мер по борьбе с эпидемией коронавируса, чтобы избежать скопления людей и, соответственно, массовых заражений.

"В другие дни ворота кладбищ будут открыты в установленные часы - с 08.00 до 17.00, в том числе и по субботам. Однако будут закрыты на Пасху. Прошу всех, кто хочет посетить могилы своих усопших близких: сделайте это, пожалуйста, до или после пасхальных праздников, поскольку в эти дни кладбища будут закрыты", – обратился Чебан к зрителям трансляции.

Вход на Армянское кладбище
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Празднование Пасхи и Радоницы в Кишиневе: запретят ли доступ на кладбища
В опубликованном решении столичной Комиссии по чрезвычайным ситуациям сказано, что в течение недели между Пасхой и Радоницей (со 2 по 10 мая) доступ на кладбища в Кишиневе и пригородах будет закрыт.

С 1 апреля 2021 года в Республике Молдова действует режим чрезвычайного положения. Молдавский парламент принял это решение 31 марта после запроса временного правительства, содержащего предложения мер в связи с высокими темпами распространения в республике коронавируса нового типа. Согласно принятому документу, режим чрезвычайного положения введен сроком на 60 дней, с 1 апреля по 30 мая.

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