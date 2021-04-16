Эксперт: несамостоятельность – в генетическом коде молдавских политиков

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Председатель ПСРМ Игорь Додон в эфире одного из молдавских телеканалов охарактеризовал президента Санду как абсолютно несамостоятельную фигуру, заявив, что "институт президентства перешел под внешний контроль".

Кроме того, лидер молдавских социалистов высказал опасение, что "в регионе может вспыхнуть большой конфликт". По мнению Додона, подобное развитие событий может быть обусловлено именно несамостоятельностью Санду, а также "диктатурой ряда внешних экспертов".

Политический аналитик Игорь Волницкий заявил в интервью Sputnik Молдова, что в целом, не убежден, что Молдова способна стать ареной горячего противостояния крупных геополитических игроков, конфликт интересов внешних сил в республике присутствует всегда.

"Молдова, несомненно, интересна сильнейшим мировым державам, но не до такой степени, чтобы они решились развязать на ее территории открытый конфликт.

Тем не менее, внимание как со стороны Запада, так и Востока к происходящему в республике традиционного довольно велико, особенно во время выборов. Думаю, что и на грядущих досрочных выборах в молдавский парламент внешние игроки станут внимательно за ними наблюдать и – хоть это и запрещено законодательно – тем или иным способом поддерживать своих "фаворитов", – полагает эксперт.

Кроме того, он предлагает вспомнить: для того, чтобы летом 2019 года в Молдове возник новый правящий альянс, совместные усилия для этого пришлось приложить сразу нескольким внешним игрокам – хоть это, говорит политолог, и не признается открыто, но все об этом знают.

"Я уже неоднократно высказывал сожаление, что большинство политиков, приходящих в молдавскую власть, абсолютно не ощущают, что этой властью их наделил народ Молдовы. Они почему-то искренне считают себя ставленниками неких внешних сил и руководствуются в первую очередь "подсказками", которые получают из-за рубежа", – утверждает Волницкий.

Более того, постоянная ориентация "во вне" стала единственной моделью поведения для многих молдавских политиков, считает эксперт.

"Это уже заложено в наш генетический код, мы привыкли считать себя чьим-то младшим братом.

Конечно, этому есть и историческое объяснение. Сначала молдавских господарей назначала Османская империя, потом местных губернаторов – царская Россия, потом – Румыния. Когда в течение нескольких сотен лет ты постоянно от кого-то зависишь, хочешь не хочешь, это оставляет след на генетическом уровне.

Поэтому и нынешние молдавские политики постоянно оглядываются то на Брюссель, то на Вашингтон. Забывая, что властью их наделил не прямой декрет председателя Еврокомиссии, а молдавский народ. И это огромная проблема нашего политического класса", – считает Волницкий.

Его коллега Валентин Крылов также говорит о несамостоятельности Санду.

"Нынешний молдавский президент действительно не является независимой политической фигурой, здесь трудно не согласиться с Игорем Додоном. Фигура эта подготовлена коллективным Западом и управляема им", – полагает Крылов.

Но действительно ли это столь опасно, как о том заявил Додон?

"Опасность – в педалировании Майей Санду темы необходимости вывода из Приднестровья, во-первых, миротворческого контингента России и, во-вторых, той части российских войск, которая занята охраной складов вооружений и военной техники. И если второй вопрос (если решать его в сотрудничестве с Россией) особых возражений не вызывает, то миротворческий контингент на Днестре непременно нужно сохранить. Он по-прежнему – единственная гарантия сохранения баланса сил в зоне замороженного конфликта", – считает Крылов.

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