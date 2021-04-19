Глава "Молдовагаз": снижение тарифов задним числом невозможно

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Обнародована официальная позиция АО "Молдовагаз" по законодательной инициативе о снижении тарифов на газ. На странице в социальной сети своей точкой зрения поделился глава предприятия Вадим Чебан.

Так, председатель правления "Молдовагаз" полагает, что никакой закон не может и не должен иметь обратной силы. "Таким образом, снижение тарифов задним числом невозможно", – заявил Чебан.

По его словам, инвестиционные расходы, направленные на развитие газовых сетей не могут расцениваться как "неоправданные" ("cheltuieli nejustificate"), когда они уже 12 лет утверждаются и признаются НАРЭ.

"Тем более никакого нарушения законов нет, а мировая практика индексации стоимости активов широко применяется почти всюду", – утверждает глава предприятия.

Чебан отмечает, что все расходы, утвержденные в тарифе на природный газ, полностью обоснованы только за последние 10 лет, утверждает он, в развитие сетей инвестировано более 1,6 миллиарда леев. Он убежден: если бы этих инвестиций не было, то газоснабжение страны было бы под большим вопросом.

"Любой актив имеет свою стоимость. В случае, когда остаточная стоимость газопровода равна нулю, это не означает, что его необходимо демонтировать, осуществляется переоценка и этот газопровод эксплуатируется дальше. Иначе, если построить новый, то потребитель по тарифу будет платить гораздо больше", – утверждает Вадим Чебан.

Он считает, что заем средств для покрытия инвестиций в газовые сети означает, что все расходы по обслуживанию долга будут перенесены на плечи потребителей – "и от этого тариф на газ никак не понизится, а наоборот".

Кроме того, глава "Молдовагаз" заявил, что тарифы на транспортировку природного газа должны понизиться и без данной инициативы. Такое предложение, сообщил он, уже рассматривается НАРЭ по запросу Молдоватрансгаз, так как есть спрос на увеличение объемов транзита со стороны международных трейдеров.

"Мы все хотим справедливых тарифов, адекватных доходам наших граждан и бизнеса, но в этом вопросе должен быть баланс интересов как потребителей, так и газовых предприятий, иначе потом за любой сбой или аварию платить будем гораздо больше", – заявил Чебан.

Напомним, президент Майя Санду направила в парламент законопроект, который призван снизить тарифы на природный газ в Молдове. Как утверждает глава государства, удешевление газа для конечного потребителя должно произойти за счет устранения "неоправданных расходов в размере 150 миллионов леев".

"Законодательная инициатива вносит поправки в закон о природном газе и предусматривает, что будут исключены из тарифов амортизационные расходы, которые были сформированы в результате переоценки активов", – заявила Санду.

Глава государства уверена, что "тарифы должны включать только обоснованные расходы, обеспечивающие нормальное функционирование регулируемых предприятий".

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