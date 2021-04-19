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penitenciar тюрма

Сырбу: ситуация в пенитенциарных учреждениях РМ все более тревожна

© Sputnik
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210419/34439406/syrbu-situatsiya-v-penitentsiarnykh-uchrezhdeniyakh-rm-vse-bolee-trevozhna.html

После того, как достоянием широкой общественности стали видеозаписи, на которых заключенные избивают работников молдавских тюрем, в стране начал назревать очередной скандал.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Депутат от группы Pentru Moldova, глава парламентской комиссии по национальной безопасности Сергей Сырбу обратился 19 апреля в Министерство юстиции с запросом о предоставлении подробной информации об актах насилия в отношении сотрудников и охранников пенитенциарных учреждений. 

"Ситуация в пенитенциарных учреждениях Республики Молдова становится все более тревожной. Стали известны случаи насилия в отношении сотрудников и охранников, работающих в этой системе. Мы пока не знаем всех деталей, но подобные факты совершенно недопустимы и демонстрируют слабость государственных институтов, их неспособность обеспечить верховенство закона и безопасность граждан", – написал Сырбу на своей странице в социальной сети.
Молоток судьи
© Sputnik / Максим Богодвид
Замглавы молдавских пенитенциарных учреждений перевели под домашний арест

Кроме того, депутат заверил, что после получения от Минюста запрошенной информации она будет обсуждаться на следующих заседаниях комиссии по нацбезопасности.

Напомним, скандал разгорелся после того, как достоянием широкой общественности стали видеозаписи, на которых заключенные избивают работников молдавских тюрем.

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Теги:
Сергей Сырбу, пенитенциар

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