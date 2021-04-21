Столичная полиция открыла охоту на браконьеров

Управление полиции Кишинева просит любителей рыбной ловли воздержаться от своего хобби на время действия запрета и не препятствовать процессу естественного воспроизводства рыб.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Столичное Управление полиции начало совместные действия по предотвращению и пресечению случаев браконьерства и незаконного рыболовства.

В основе полицейских мероприятий - приказ Агентства по экологии Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, согласно которому с 1 апреля по 14 июня этого года в республике запрещен вылов всех видов рыб.

На этот период Управлением полиции Кишинева запланированы следующие меры:

постоянное взаимодействие с Министерством окружающей среды, Государственной экологической инспекцией и Обществом охотников и рыболовов Молдовы с целью обмена информацией и планирования превентивных действий против браконьеров;

оказание помощи уполномоченным службам в проведении рейдов по пресечению запрещенного промысла на водоемах и конфискации орудий лова.

Как сообщает официальный интернет-ресурс столичного полицейского управления, к сегодняшнему дню уже выявлены двое незаконных рыбаков, удивших рыбу на берегу Днестра близ Дубоссар.

"В отношении лиц, занимавшихся незаконным рыболовством, составлены протоколы и выписаны штрафы в размере 1200 леев каждому. Кроме того, у нарушителей изъяты рыболовные снасти", - сообщает ведомство.

Управление полиции Кишинева просит любителей рыбной ловли воздержаться от своего хобби на время действия запрета и не препятствовать процессу естественного воспроизводства рыб.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova