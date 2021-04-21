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Александр Хроленко, обозреватель МИА Россия сегодня

Хроленко - об участии миротворцев Приднестровья в военных конфликтах

© Photo : из личного архива
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210421/34476327/Khrolenko---ob-uchastii-mirotvortsev-Pridnestrovya-v-voennykh-konfliktakh.html

Российские миротворческие силы не будут принимать участия в каких бы то ни было боевых действиях, а рассуждать об этом – из области фантастики, заявил Sputnik Молдова военный эксперт Александр Хроленко.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. В рамках парламентской Комиссии по нацбезопасности, обороне и общественному порядку состоялись слушания представителей компетентных государственных ведомств, касающиеся военной мобилизации в регионе.

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Mihai Caraus
Комиссия по нацбезопасности заслушает силовиков из-за военной активности в регионе

В Молдове надеются, что российские силы в Приднестровском регионе не будут задействованы, если вдруг начнется военный конфликт между Украиной и Россией, заявил молдавский депутат, глава парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Сергей Сырбу на брифинге в среду.

Об этом народный избранник сообщил по итогам заседания комиссии, на котором заслушали представителей Минобороны, СИБ, МВД и Бюро по реинтеграции.

Российский военный эксперт Александр Хроленко заявил в интервью Sputnik Молдова, что не существует даже самого предмета для разговора об участии расположенных в Приднестровье российского военного и миротворческого контингентов в каких бы то ни было боевых действиях.

"Приднестровская группировка российских войск ни в каком военном конфликте не может участвовать чисто технологически. Во-первых, она малочисленна, там сегодня расположено не более 2000 военнослужащих, не располагает тяжелым ударным вооружением и техникой. Во-вторых, выполняет две совершенно четкие задачи – осуществляет миротворческую деятельность и охраняет склады с боеприпасами. Нужно обладать какой-то гипертрофированной фантазией, чтобы представить, как этот небольшой контингент вдруг станет наступать на Одессу, Киев или куда там еще видится депутатам молдавского парламента", – говорит Хроленко.

Впрочем, по мнению эксперта, нет никаких оснований ожидать и масштабного российско-украинского конфликта.

"Разговоры о возможном вооруженном противостоянии России и Украины – от лукавого. Думаю, сегодня уже всем понятно, что Российской Федерации такой конфликт абсолютно не нужен, а Украина потеряла всякий боевой дух.

Да, в конце прошлого года на фоне событий в Нагорном Карабахе кое у кого в Киеве возникли идеи "а не ударить ли нам точно так же турецкими "Байрактарами" по Донбассу". Однако России было достаточно провести проверку боеготовности своих войск, стремительно перебросив две армии и три воздушно-десантных дивизии на юго-восток страны и Крымский полуостров, чтобы ни у кого не осталось сомнений, чем неизбежно окончится авантюра украинских генералов. И сегодня в таком развитии событий не заинтересован никто ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни даже в Киеве", – убежден Хроленко.

Нагорный Карабах: как Россия помогает беженцам.
© Ruptly / Sputnik / Минобороны РФ / МЧС России
Нагорный Карабах: как Россия помогает беженцам

Глава парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Сергей Сырбу раскритиковал президента Майю Санду, которая также является Главнокомандующим Вооруженными силами, за то, что она не придавала должного значения этой теме и избегала ее обсуждения на заседаниях Высшего совета безопасности.

По словам Сырбу, представители компетентных государственных ведомств подтвердили беспрецедентную военную мобилизацию на границе Украины с Российской Федерацией, но заверили, что в настоящее время нет предпосылок для развязывания военного конфликта в этом регионе, который мог бы затронуть и Молдову.

"Очень надеемся, что между двумя странами не будет конфликта. Это также очень важно для нас, потому что мы знаем, что в Приднестровском регионе есть военный контингент – Оперативная группа войск Российской Федерации. Существует очень высокий риск того, что в случае, если, не дай бог, будет военный конфликт между Украиной и РФ, чтобы не были задействованы и российские силы в Приднестровском регионе, так как Приднестровье де-юре является частью территории Республики Молдова", – отметил Сырбу.

Оперативная группа российских войск, расположенная на левом берегу Днестра, выполняет две основные задачи: осуществляет миротворческую миссию совместно с приднестровскими и молдавскими миротворцами, а также охраняет военные склады в районе населенного пункта Колбасна.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не заинтересована в раздувании гражданской войны в Донбассе и сделает все возможное для защиты его жителей.

© Ruptly
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Еженедельный брифинг Марии Захаровой

Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.

В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Однако с февраля бои ужесточились, а в апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.

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Теги:
Сергей Сырбу, Приднестровье, миротворцы

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