Туров: говорить о посредничестве Молдовы в конфликтах – преждевременно

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Депутат Государственной Думы России, член комитета по делам СНГ Артем Туров заявил Sputnik, что несмотря на нейтральный статус Молдовы и ее выгодное географическое расположение, есть несколько причин, пока не позволяющих республике претендовать на роль посредника для сторон потенциальных конфликтов в регионе.

"Я думаю, Молдове сейчас следует сконцентрироваться на усилиях по окончательному урегулированию проблемы на собственной территории – приднестровского конфликта, долгие годы пребывающего в замороженном состоянии, но по сей день полностью не погашенного. Только разрешив его, республика получит моральное право для того, чтобы попытаться сблизить какие-то другие конфликтующие стороны", – считает Туров.

Впрочем, по мнению депутата Госдумы, это не единственная причина, не позволяющая Молдове сегодня стать эффективным посредником в решении спорных вопросов.

"Чтобы исполнять подобную роль, необходима взвешенность во внешней политике государства, равноудаленность его позиции на международной арене. К сожалению, мы зачастую наблюдаем, что власти Молдовы бывают пристрастны в отношении некоторых стран. Когда эта позиция республики изменится, можно будет говорить о ее посреднических возможностях, но не ранее", – заявил российский парламентарий.

Напомним, в интервью Sputnik Молдова исполняющий обязанности министра обороны Виктор Гайчук заявил, что в случае гипотетического конфликта в регионе "состояние нейтралитета позволит нам при необходимости попытаться сблизить стороны, возможно, посадить их за стол переговоров, вести диалог, приходить к договоренностям". При этом и. о. главы военного ведомства Молдовы утверждает, что пока не наблюдает "тенденций, которые вызывали бы опасения по поводу возникновения нового конфликта в том числе на территории Республики Молдова".

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