Что ждет Молдову – двоевластие или обращение за поддержкой в Европу

Конфликт между двумя ветвями власти в республике становится все более непримиримым. Ситуация может потребовать арбитража со стороны международных правовых структур, полагает эксперт.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Парламентское большинство выразило 23 апреля вотум недоверия трем судьям Конституционного суда и отказалось признавать решение ведомства об обстоятельствах роспуска парламента.

"Это скорее чисто политическое заявление, которое останется без каких-либо юридических выводов, – говорит в интервью Sputnik Молдова политический аналитик Игорь Волницкий. Нечто подобное мы в свое время наблюдали, например, когда парламент выносил вотум недоверия руководству НАРЭ или Совету по конкуренции. Учитывая ряд положений молдавского законодательства, юридических последствий от этого заявления ожидать не стоит. Разве что сами судьи в свете этого решения парламента подадут в отставку, как это случилось в 2019 году, когда, как мы помним, ушел весь состав Конституционного суда. Но, полагаю, в нынешней ситуации это крайне маловероятно".

По мнению Волницкого, последние заявления молдавских парламентариев, несомненно, свидетельствуют о новом витке политической борьбы двух властных группировок в Молдове.

"Те, кто голосовал за это заявление парламента, не скрывают, что не намерены отказываться о борьбы. И их точку зрения можно понять: нелогично расформировывать законодательный орган, где сложилось отчетливое парламентское большинство. Особенно, учитывая тяжелый кризис, в котором сегодня пребывает Молдова", – утверждает Волницкий.

Две главные сегодняшние проблемы республики, считает аналитик, – отсутствие полнофункционального правительства и то, что 2021 год для Молдовы фактически потерян.

"Речь идет даже не о развитии, а хотя бы о некоторой стабилизации положения дел после пандемии и во многом ею вызванного экономического кризиса. К сожалению, этот год останется для республики потерянным, даже если досрочные парламентские выборы состоятся. Как минимум несколько месяцев пройдет до объявления предвыборной гонки, затем сам электоральный процесс, потом формирования парламента и скорее всего долгий торг по вопросу организации исполнительной власти в стране. И все это время малофункциональное правительство не сможет эффективно влиять на положение дел в стране", – убежден Волницкий.

Бывший депутат парламента, политолог Валентин Крылов считает, что одной лишь нынешней декларации парламента недостаточно.

"Конечно же, сегодняшнее заявление парламентского большинства не означает наступления периода двоевластия в стране. У президента Санду реальной власти нет.

Другое дело, что этим шагом законодательный орган Молдовы всего лишь сказал "А", за которым должны последовать "Б", "В" и так далее. Понятно, что парламент защищает идею парламентаризма, это вполне естественно. Но парламентаризма без Конституционного суда не существует", – говорит Крылов.

По его мнению, и молдавский Конституционный суд, и законодательная власть страны сегодня выходят за рамки правового поля.

"С моей точки зрения, в данной ситуации было бы правильно от имени парламента Молдовы официально обратиться за международной правовой поддержкой к Венецианской комиссии Совета Европы. Желательно, чтобы это было сделано от квалифицированного большинства "50+1". При этом, предупредив президента, что законодательный орган принимает на себя ответственность не предпринимать никаких шагов по исполнению решения Конституционного суда до тех пор, пока не будут получены официальные ответы от ВК и СЕ", – утверждает политолог.

Крылов полагает, что первым из правового поля республики вышел Конституционный суд, чей вердикт о правомерности роспуска парламента "не совсем соответствовал букве и духу молдавской Конституции".

Он также считает, что в ситуации конфликта фактически двух ветвей власти Молдовы арбитром должны стать международные правовые культуры. Тем более, что такого рода арбитраж предусмотрен и Основным законом Республики Молдова.

А вот недостаток полномочий у временного правительства республики Крылову не кажется неразрешимой проблемой.

"Учитывая, что в стране действует режим чрезвычайного положения, парламент, если необходимо, может наделить правительство дополнительными полномочиями. Кроме того, он может продлить сам режим ЧП – поскольку ситуация с эпидемией коронавируса в Молдове улучшилась не кардинально, смертность по сей день довольно высока", – отмечает Крылов.

Что же касается ожиданий гражданского общества республики, то, по мнению эксперта, простым гражданам Молдовы важно наличие функциональной власти и возможности для нормальной работы экономических агентов.

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