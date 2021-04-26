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Выбросы в реку. Архивное фото

Берег Днестра близ Наславчи покрылся зловонной жижей

© Sputnik / Anatolii Kiriak
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210426/34529292/bereg-dnestra-bliz-naslavchi-pokrylsya-zlovonnoy-zhizhey.html

Очередное экологическое происшествие на севере Молдовы лишь звено в длинной цепи регулярных вредных выбросов в реки и почву республики, утверждает эксперт-эколог.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Жители села Наславча Окницкого района Молдовы сообщили о появлении на берегу Днестра неизвестной "зловонной жижи черного цвета, которая быстро застыла".

Известный молдавский эколог Илья Тромбицкий, рассказавший о происшествии на своей странице в социальной сети, отметил, что жижей, "напоминающей жженый сахар, уже укрыт весь берег Днестра близ Наславчи".

"Поскольку я пока лишь увидел запись и пообщался с очевидцами, могу предположить, что в загрязнении виноват один из объектов днестровского гидроэнергетического комплекса, – заявил Тромбицкий в интервью Sputnik Молдова. – Это ГЭС-1, ГЭС-2 или же гидроаккумуляционная станция. Возможно, в реку попали какие-то маслянистые загрязнения, вещества, которыми промывали некое оборудование. Насколько опасно? Пока трудно сказать, нужно знать, что именно выброшено. Скажем, данных о гибели рыбы пока не поступало".

Эксперт утверждает, что по данному случаю он пока не обращался к молдавским официальным структурам, поскольку располагает "довольно печальным опытом обращений в такие органы, – они реагируют весьма формально и очень медленно".

При этом Тромбицкий утверждает, что в сегодняшней Молдове разного рода вредные выбросы – обычное дело.

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"Что касается ГЭС, они считаются достаточно чистыми объектами, прежде я не слышал о проблемах, с ними связанных. Ну а если говорить о загрязнении вообще, то сегодня в Молдове это, к сожалению, сплошь и рядом. Предприятия нашей перерабатывающей промышленности, как правило, не оборудованы на должном уровне и регулярно осуществляют выбросы, от которых страдают в основном малые реки республики", – утверждает Тромбицкий.

В свете нынешнего происшествия в Наславче эколог не исключает возможности попадания вредных веществ в коммуникации с питьевой водой.

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