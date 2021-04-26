Сидеть с комфортом – евроремонт для молдавских следственных изоляторов

В ходе модернизации СИЗО позаботились даже об арестантах, страдающих определенными фобиями – например, боязнью замкнутых пространств.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. К сегодняшнему дню в Молдове 15 изоляторов предварительного заключения приведены к европейским стандартам.

Как сообщает Генеральный инспекторат полиции РМ, ремонт в отечественных СИЗО был проведен по плану, заложенному в Стратегию развития полиции и соответствует "лучшим стандартами и практикам в данной сфере".

Таким образом, обновленные изоляторы вновь начали принимать "постояльцев" в Хынчештах, Оргееве, Чимишлии, Унгенах, Каушанах, Единцах, Сынжерее, Рышканах, Кагуле, Сороках, Комрате, Новых Аненах, Бельцах и Кишиневе. Еще один СИЗО с евроремонтом в ближайшее время начнет функционировать в Криулянах.

"На ремонт зданий потрачено около 60 миллионов леев, выделенных Молдове Европейским союзом. Помимо прочего, изоляторы оборудованы системами видеонаблюдения, пожарной безопасности, внутренней радиосвязью, а также инфраструктурой для поддержания личной гигиены", – сообщает официальный интернет-ресурс ведомства.

Кроме того, сообщается, что в ходе ремонта СИЗО позаботились даже об арестантах, страдающих определенными фобиями – например, боязнью замкнутых пространств. Для содержания подобных заключенных предусмотрены прозрачные двери камер, чтобы "не создавать психологического дискомфорта".

Помимо этого, обновленные изоляторы оснащены современными системами управления, которых позволят администрации нести службу еще более эффективно.

Отмечается, что одним из главных приоритетов молдавской политики сегодня стало "искоренение жестокого обращения и дискриминации в отношении лиц, находящихся под стражей".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova