Посольство России в Молдове отметило подвиг ликвидаторов-чернобыльцев

Работники российской дипломатической миссии благодарят героев, тридцать пять лет назад спасших жизни и здоровье тысяч людей.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Посольство Российской Федерации в Молдове 26 апреля выразило соболезнование всем пострадавшим и потерявшим своих близких в катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции.

"35 лет назад произошла великая трагедия - взрыв на Чернобыльской АЭС. Искренне благодарим ликвидаторов последствий того страшного взрыва. Спасенные ими жизни и здоровье людей - настоящий подвиг", - говорится в официальном сообщении дипломатической миссии России.

Российские дипломаты убеждены, что задача каждого из нас - "бережно и ответственно относиться к окружающей среде, нашему общему дому, где будут жить наши потомки".

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