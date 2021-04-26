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Заседание Высшего совета безопасности. Архивное фото

Высший совет безопасности РМ обсудит ситуацию на "Железной дороге Молдовы"

© Photo : Facebook / Președinția Republicii Moldova
В Молдове
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Sputnik Молдова
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В ходе заседания Совета безопасности будет заслушан отчет о плачевном положении дел на государственном предприятии "Железная дорога Молдовы".

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Во вторник, 27 апреля, состоится заседание Высшего совета безопасности.

Согласно заявленной повестке мероприятия, на заседании будет заслушан доклад о текущем положении дел на государственном предприятии "Железная дорога Молдовы", – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Заседание состоится в здании администрации президента. В ходе мероприятия будут обнародованы протокольные видеозаписи и фото.

"Кроме того, в течение дня возможны заявления для прессы по теме заседания", – анонсирует пресс-служба.

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