С начала года в Кишиневе совершены 204 квартирные кражи

Как утверждают сотрудники столичного Управления полиции, большая часть краж случилась по причине беспечности хозяев жилищ.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Управление полиции Кишинева сообщило, что с начала нынешнего года в молдавской столице совершены 204 разнообразных кражи из квартир горожан.

Причем, как утверждают столичные полицейские, подавляющее большинство такого рода преступлений совершены благодаря беспечности хозяев квартир.

В этой связи работники столичного полицейского управления настоятельно рекомендуют горожанам, дабы не стать жертвами квартирных воров, в обязательном порядке соблюдать следующие меры предосторожности:

Покидая жилище, нужно убедиться, что окна квартиры и входная дверь заперты правильно и надежно.

Не оставлять окна квартиры и входную дверь приоткрытыми, даже находясь дома. CC BY-SA 3.0 / Tobias "ToMar" Maier / Balaclava 3 hole black В Молдове орудуют воры-"форточники" - как обезопасить свое жилище от кражи

Не хранить в квартире крупные суммы денег, а также никому не сообщать о наличии дома ценных вещей.

Если есть возможность, установить систему видеонаблюдения за квартирой.

Не следует стесняться спрашивать "Кто?" прежде чем открыть дверь незнакомцу. Эта простая мера нередко заставляет преступников отказаться от своего замысла.

Прежде, чем впустить в квартиру незнакомца, утверждающего, что он представляет некое официальное учреждение, необходимо потребовать предъявление соответствующего документа.

Не стоит оставлять на лестничных клетках велосипед, даже если он закреплен специальным замком.

Управление полиции Кишинева призывает горожан, ставших свидетелем или жертвой преступления, немедленно обратиться в правоохранительные органы по номеру "112".

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