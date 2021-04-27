С начала года в Кишиневе совершены 204 квартирные кражи

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Управление полиции Кишинева сообщило, что с начала нынешнего года в молдавской столице совершены 204 разнообразных кражи из квартир горожан.
Причем, как утверждают столичные полицейские, подавляющее большинство такого рода преступлений совершены благодаря беспечности хозяев квартир.
В этой связи работники столичного полицейского управления настоятельно рекомендуют горожанам, дабы не стать жертвами квартирных воров, в обязательном порядке соблюдать следующие меры предосторожности:
- Покидая жилище, нужно убедиться, что окна квартиры и входная дверь заперты правильно и надежно.
- Не оставлять окна квартиры и входную дверь приоткрытыми, даже находясь дома.
- Не хранить в квартире крупные суммы денег, а также никому не сообщать о наличии дома ценных вещей.
- Если есть возможность, установить систему видеонаблюдения за квартирой.
- Не следует стесняться спрашивать "Кто?" прежде чем открыть дверь незнакомцу. Эта простая мера нередко заставляет преступников отказаться от своего замысла.
- Прежде, чем впустить в квартиру незнакомца, утверждающего, что он представляет некое официальное учреждение, необходимо потребовать предъявление соответствующего документа.
- Не стоит оставлять на лестничных клетках велосипед, даже если он закреплен специальным замком.
Управление полиции Кишинева призывает горожан, ставших свидетелем или жертвой преступления, немедленно обратиться в правоохранительные органы по номеру "112".
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