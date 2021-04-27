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Ключи от квартир

С начала года в Кишиневе совершены 204 квартирные кражи

© Sputnik / Александр Кряжев
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210427/34542192/s-nachala-goda-v-kishineve-soversheny-204-kvartirnye-krazhi.html

Как утверждают сотрудники столичного Управления полиции, большая часть краж случилась по причине беспечности хозяев жилищ.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Управление полиции Кишинева сообщило, что с начала нынешнего года в молдавской столице совершены 204 разнообразных кражи из квартир горожан.

Причем, как утверждают столичные полицейские, подавляющее большинство такого рода преступлений совершены благодаря беспечности хозяев квартир.

В этой связи работники столичного полицейского управления настоятельно рекомендуют горожанам, дабы не стать жертвами квартирных воров, в обязательном порядке соблюдать следующие меры предосторожности:

  • Покидая жилище, нужно убедиться, что окна квартиры и входная дверь заперты правильно и надежно.
  • Не оставлять окна квартиры и входную дверь приоткрытыми, даже находясь дома.
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    © CC BY-SA 3.0 / Tobias "ToMar" Maier / Balaclava 3 hole black
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  • Не хранить в квартире крупные суммы денег, а также никому не сообщать о наличии дома ценных вещей.
  • Если есть возможность, установить систему видеонаблюдения за квартирой.
  • Не следует стесняться спрашивать "Кто?" прежде чем открыть дверь незнакомцу. Эта простая мера нередко заставляет преступников отказаться от своего замысла.
  • Прежде, чем впустить в квартиру незнакомца, утверждающего, что он представляет некое официальное учреждение, необходимо потребовать предъявление соответствующего документа.
  • Не стоит оставлять на лестничных клетках велосипед, даже если он закреплен специальным замком.

Управление полиции Кишинева призывает горожан, ставших свидетелем или жертвой преступления, немедленно обратиться в правоохранительные органы по номеру "112".

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Теги:
квартирные воры, управление полиции Кишинева

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