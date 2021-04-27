В Молдове могут отменить БАК в этом году – подробности

На отмене в Молдове экзаменов на степень бакалавра в 2021 году настаивают депутаты от Партии социалистов.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. В молдавском парламенте зарегистрирован законопроект, предполагающий отмену в текущем учебном году экзаменов на бакалавриат. Авторами этой законодательной инициативы выступили депутаты-социалисты Марина Радван и Никита Цуркан.

В ходе посвященного этой теме брифинга было заявлено, что внесенный социалистами законопроект требует также отмены выпускных экзаменов. В качестве обоснования этих мер депутаты называют неполноценность учебного процесса, проходившего в условиях пандемии коронавируса.

"В 2021 году занятия в школах и лицеях проводились дистанционно. При этом государство не смогло предоставить каждому ученику необходимое оборудование для онлайн-обучения", – заявила депутат Марина Радван.

Парламентарии ссылаются на признания самих учащихся в том, что их подготовка к экзаменам недостаточна в силу сложностей, сопровождавших в нынешнем году учебный процесс. Депутаты от ПСРМ предлагают вновь применить прошлогоднюю модель, по которой выпускные оценки рассчитывались на основе средних баллов за три предыдущих учебных года.

При этом законопроект предусматривает возможность факультативной сдачи экзаменов на степень бакалавра для тех выпускников, кто намерен поступать в высшие учебные заведения за пределами Молдовы. Предполагается, что соответствующий механизм будет согласован с профильным министерством.

Ранее и.о. министра образования Лилия Поголша заявила, что в этом году ученикам 12 классов придется сдавать экзамены на БАК и что соответствующие тесты уже находятся на стадии подготовки.

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