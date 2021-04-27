В Молдове могут отменить БАК в этом году – подробности

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. В молдавском парламенте зарегистрирован законопроект, предполагающий отмену в текущем учебном году экзаменов на бакалавриат. Авторами этой законодательной инициативы выступили депутаты-социалисты Марина Радван и Никита Цуркан.
В ходе посвященного этой теме брифинга было заявлено, что внесенный социалистами законопроект требует также отмены выпускных экзаменов. В качестве обоснования этих мер депутаты называют неполноценность учебного процесса, проходившего в условиях пандемии коронавируса.
"В 2021 году занятия в школах и лицеях проводились дистанционно. При этом государство не смогло предоставить каждому ученику необходимое оборудование для онлайн-обучения", – заявила депутат Марина Радван.
При этом законопроект предусматривает возможность факультативной сдачи экзаменов на степень бакалавра для тех выпускников, кто намерен поступать в высшие учебные заведения за пределами Молдовы. Предполагается, что соответствующий механизм будет согласован с профильным министерством.
Ранее и.о. министра образования Лилия Поголша заявила, что в этом году ученикам 12 классов придется сдавать экзамены на БАК и что соответствующие тесты уже находятся на стадии подготовки.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>